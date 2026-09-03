Année scolaire 2026 – 2027 au Bénin : Les enseignants mobilisés pour les Journées pédagogiques

À quelques jours de la reprise des classes fixée au 14 septembre, le système éducatif béninois enclenche sa vitesse supérieure. Hier jeudi 3 et aujourd’hui vendredi 4 septembre 2026, l’ensemble du corps enseignant du secondaire se réunit sur toute l’étendue du territoire national pour l’édition 2026 des Journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation (JPNRC).

Initiées par le ministère de l’Enseignement secondaire, une note circulaire du Secrétaire général Cyrille Aïnamon signée le 19 août dernier, ces assises constituent le socle stratégique de la préparation du nouveau cheminement scolaire. Elles visent à renforcer les compétences des acteurs du réseau d’encadrement et d’animation pédagogiques (REAP) afin de garantir un enseignement de qualité dès les premiers jours de classe.

Pour cette édition, le ministère a opté pour une organisation structurée en deux phases distinctes. La journée du jeudi 3 septembre est intégralement consacrée à l’étude et au développement des thèmes transversaux retenus pour l’année scolaire 2026-2027. Ces travaux permettent d’harmoniser les approches pédagogiques et d’intégrer les nouvelles orientations éducatives nationales.

Le vendredi 4 septembre laisse place aux concertations disciplinaires. Les enseignants se regroupent par matière, spécialité et métier sur les différents sites retenus afin de passer au peigne fin les programmes d’études, d’harmoniser les progressions pédagogiques et de concevoir des outils d’évaluation adaptés.

Afin d’assurer le succès de cette grande messe pédagogique, la mobilisation générale a été ordonnée. Les directeurs départementaux ont reçu des instructions fermes pour convoquer l’ensemble des encadreurs d’ateliers ainsi que les enseignants des établissements publics et privés.

Le ministère affiche une tolérance zéro face à l’absentéisme. Un dispositif de contrôle rigoureux a été déployé dans chaque centre de regroupement. Un point exhaustif des absences par site devra être obligatoirement transmis au Secrétariat général du ministère au plus tard le vendredi 11 septembre 2026 à 12 heures précises. Ces deux journées de réflexion intensive témoignent de la volonté des autorités éducatives d’offrir une rentrée 2026-2027 placée sous le signe de l’excellence et de la préparation minutieuse.