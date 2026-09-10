Après le Maroc, l’Algérie rompt ses relations avec un pays du Golfe

L’Algérie a annoncé jeudi 10 septembre 2026 la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, après plusieurs années de tensions entre Alger et Abou Dhabi. Cette décision intervient alors que les relations algéro-marocaines restent rompues depuis 2021.

La rupture diplomatique entre l’Algérie et les Émirats arabes unis est désormais officielle. La télévision publique algérienne a annoncé jeudi 10 septembre que les autorités d’Alger avaient décidé de mettre fin aux relations avec Abou Dhabi, après une longue période de dégradation. Selon cette même source, Alger estime avoir « épuisé tous les moyens susceptibles de préserver les relations bilatérales ».

La décision intervient après plusieurs années de tensions. Les autorités algériennes ont régulièrement accusé les Émirats d’interférer dans leurs affaires internes et de chercher à déstabiliser le pays. Les raisons précises ayant conduit à la rupture annoncée jeudi n’ont toutefois pas encore été détaillées officiellement. Les autorités émiraties n’avaient pas encore réagi au moment de l’annonce rapportée par Reuters.

L’Algérie avait déjà rompu avec le Maroc en 2021

Cette nouvelle rupture intervient alors que les relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc sont toujours interrompues. Le 24 août 2021, Alger avait annoncé la fin de ses relations diplomatiques avec Rabat après une nouvelle aggravation des tensions entre les deux pays.

À l’époque, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait justifié cette décision par ce qu’Alger présentait comme une accumulation d’actions hostiles de la part du Maroc. Les autorités algériennes avaient aussi dénoncé les déclarations faites à Alger par le ministre israélien des Affaires étrangères lors de sa visite à Rabat et avaient accusé le Maroc d’avoir permis à des acteurs étrangers de tenir des propos hostiles à l’Algérie.

La question du Sahara occidental constitue depuis longtemps l’un des principaux différends entre les deux pays. Alger soutient le Front Polisario, tandis que Rabat défend sa souveraineté sur le territoire et propose une autonomie sous souveraineté marocaine. La rivalité entre les deux voisins dépasse toutefois cette seule question et concerne aussi leurs orientations diplomatiques et leur influence régionale.

La crise avait également des racines plus anciennes. Les relations entre les deux pays avaient déjà été lourdement affectées par la guerre des Sables de 1963, conflit frontalier qui avait opposé les deux États quelques années après l’indépendance de l’Algérie. Ce passé continue de peser sur les rapports entre Alger et Rabat.

Les Émirats et le Maroc entretiennent un partenariat stratégique

La situation donne une dimension supplémentaire au nouveau contexte diplomatique, sans permettre d’établir un lien direct entre la rupture avec les Émirats et la rivalité algéro-marocaine.

Les Émirats arabes unis entretiennent aujourd’hui des relations étroites avec le Maroc. Le 2 juin 2026, le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane avait rencontré le roi Mohammed VI à Rabat. Le Cabinet royal marocain avait alors qualifié les relations entre les deux pays de « partenariat stratégique », fondé sur la coopération et la solidarité.

Du côté algérien, la dégradation avec Abou Dhabi s’était déjà manifestée avant l’annonce de jeudi. En février 2026, Alger avait engagé une procédure visant à mettre fin à l’accord de services aériens conclu avec les Émirats en 2013, selon Reuters.

Avec cette nouvelle rupture, l’Algérie se retrouve donc confrontée à une nouvelle crise diplomatique majeure dans le monde arabe, alors que ses relations avec le Maroc demeurent rompues depuis cinq ans.