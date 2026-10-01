Carburant : pourquoi Trump menace la France et l'Allemagne

Washington veut puiser dans les réserves de diesel de l’Europe, et s’adresse d’abord à Paris et à Berlin. Selon trois sources proches des discussions citées jeudi 1er octobre par Reuters, l’administration de Donald Trump a demandé à la France et à l’Allemagne de libérer une partie de leurs stocks d’urgence. Et Si elles refusent, les deux pays s’exposent à une interdiction des exportations américaines de diesel. Le but est de faire reculer des prix mondiaux proches de leurs records, à un mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, où la facture à la pompe pèse sur l’opinion.

Et pour cause, Washington reproche à Paris et à Berlin de ne pas avoir respecté leurs promesses de mars. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait alors décidé une libération record d’environ 400 millions de barils, après les perturbations provoquées par la guerre en Iran. Et sur cette quantité, les pays de l’Union européenne devaient en fournir 20 %. Le bloc, pris dans son ensemble, respecte ses règles, toutefois, les responsables américains estiment que la France et l’Allemagne sont restées en retrait. D’après les chiffres européens, l’Allemagne avait libéré 19,5 millions de barils au printemps, la France 14,6 millions.

120 millions de barils réclamés

Une source basée dans une capitale européenne affirme que les États-Unis demandent à l’UE de mettre 120 millions de barils de diesel sur le marché d’ici six mois. La France détenait en mai 2025 environ 8,2 millions de tonnes de stocks d’urgence de diesel et de gazole, l’Allemagne 5,6 millions, soit 35 % des 39 millions de tonnes de l’Union.

Pour l’heure, aucune annonce de libération n’est venue de Paris ni de Berlin pour l’instant. La France indique que Emmanuel Macron n’a pas abordé récemment le sujet avec Trump, et prépare une visioconférence du G7 consacrée aux prix des carburants. La Commission européenne, qui jugeait l’approvisionnement stable après sa réunion du 29 septembre, a réuni jeudi des représentants français, italiens, irlandais et britanniques pour tenter de définir une position commune.