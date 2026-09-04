Après les Bleus, Didier Deschamps voit la piste saoudienne se dessiner

Selon les bookmakers, un départ vers la Saudi Pro League constitue aujourd’hui l’hypothèse la plus probable pour l’après-Bleus de Didier Deschamps, avec une cote de 3,50. Le sélectionneur a confirmé son intention de rester sur un banc de touche, sans toutefois désigner de destination.

Le championnat saoudien favori des parieurs

Aucun club saoudien précis n’est cité dans les estimations, mais l’hypothèse d’un exil vers le Golfe domine largement les autres scénarios envisagés. Le Paris Saint-Germain arrive juste derrière, à 5 contre un, malgré une prolongation qui semble se profiler entre Luis Enrique et le club de la capitale jusqu’en 2030. L’Olympique de Marseille suit avec une cote de 7. La Juventus FC et l’AS Monaco partagent la quatrième place à 10, devant le Real Madrid à 11. Trois sélections nationales ferment la marche : le Brésil (16), le Portugal (20) et l’Argentine (25). Ces chiffres restent des projections de parieurs et ne reposent sur aucune annonce officielle d’un club, d’une fédération ou de l’entraîneur lui-même.

Un profil déjà familier des transferts vers le Golfe

L’attractivité financière de la Saudi Pro League n’est plus une nouveauté pour les techniciens de renom. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr fin 2022, plusieurs entraîneurs et joueurs européens de premier plan ont rejoint le championnat saoudien, porté par des investissements massifs du fonds souverain PIF. Deschamps, lui, dispose d’un atout supplémentaire aux yeux de recruteurs potentiels : un titre de champion du monde obtenu comme joueur en 1998, puis comme sélectionneur en 2018, un doublé que seuls deux autres hommes ont réalisé dans l’histoire du football.

Une décision encore à venir

Interrogé sur son avenir, Deschamps a laissé entendre que son envie de poursuivre sur un banc reste entière, sans dévoiler de préférence géographique. Avant sa nomination à la tête des Bleus le 9 juillet 2012, il avait dirigé l’Olympique de Marseille de 2009 à 2012, après des passages sur les bancs de l’AS Monaco et de la Juventus — un parcours qui alimente aussi les spéculations sur un possible retour en Ligue 1.

C’est depuis ce poste marseillais que Deschamps est nommé sélectionneur des Bleus, en remplacement de Laurent Blanc. Quatorze années suivent à la tête de la sélection, marquées par le sacre mondial de 2018 et une nouvelle finale de Coupe du monde en 2022, avant que son mandat ne s’achève à l’issue du Mondial 2026 — un bilan qui fait de lui le sélectionneur le plus capé de l’histoire du football français.

Aucun calendrier n’a été communiqué pour une éventuelle annonce. La piste saoudienne, pour l’heure, reste la plus solide selon les bookmakers, sans qu’aucun élément concret ne vienne encore la confirmer.