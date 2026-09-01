Armes nucléaires : le Nigeria clarifie ses ambitions à l’ONU

Le Nigeria a réaffirmé lundi 31 août 2026 à New York qu’il ne détient aucune arme nucléaire et n’a jamais engagé de programme destiné à en fabriquer. La position a été présentée devant l’Assemblée générale des Nations unies par son représentant permanent, l’ambassadeur Jimoh Ibrahim, lors de la 108e séance plénière de la 80e session.

Cette déclaration intervient alors que les débats internationaux sur la non-prolifération et la reprise éventuelle des essais nucléaires restent marqués par les tensions entre puissances nucléaires. Le diplomate nigérian a rappelé que son pays privilégie l’usage pacifique de la technologie nucléaire et dispose d’un dispositif institutionnel destiné à encadrer ses activités dans ce domaine.

Abuja écarte toute option militaire

Jimoh Ibrahim a présenté la position nigériane comme une confirmation de l’orientation suivie par Abuja depuis plusieurs décennies. « Le Nigeria ne possède pas d’armes nucléaires et n’a jamais poursuivi de programme d’armement nucléaire », a-t-il déclaré devant les États membres de l’ONU.

Le représentant nigérian a également indiqué que le pays dispose d’institutions et de mécanismes de contrôle chargés de surveiller les questions liées aux armes de destruction massive. Il a cité la Nigeria Atomic Energy Commission, ou Commission nigériane de l’énergie atomique, comme l’une des principales structures responsables des activités nucléaires et de leur encadrement réglementaire.

Cette distinction est importante pour comprendre la politique nucléaire du pays. Le Nigeria développe des capacités dans le domaine nucléaire civil, sans que cela signifie qu’il cherche à se doter de l’arme atomique. Le pays dispose d’ailleurs depuis 1988 d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), destiné à vérifier que ses matières et activités nucléaires déclarées ne sont pas détournées vers des usages militaires.

Un engagement ancien contre la prolifération

La position exprimée à l’ONU ne constitue pas un changement de doctrine. Le Nigeria a ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) le 25 mai 1970.

Lors de la conférence d’examen du TNP de 2005, Abuja avait déjà affirmé avoir renoncé à l’option nucléaire et réaffirmé son engagement en faveur d’un monde sans armes nucléaires. Le pays avait également rappelé son adhésion au traité de Pelindaba, qui établit une zone africaine exempte d’armes nucléaires.

Le Nigeria a aussi ratifié en janvier 2021 le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, renforçant son engagement juridique contre ces armements.

Abuja appelle à stopper les essais nucléaires

À l’ONU, Jimoh Ibrahim a demandé aux États membres de maintenir leurs efforts pour parvenir à l’élimination des essais nucléaires. Il a également défendu une action internationale contre les États qui procèdent à de tels essais ou détiennent des armes de destruction massive.

Le diplomate a rappelé que l’Afrique constitue une zone exempte d’armes nucléaires et a salué les avancées enregistrées depuis l’adoption du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) en 1996. Cette prise de position confirme ainsi la ligne défendue de longue date par Abuja : développer les usages pacifiques de l’atome tout en écartant officiellement la voie de l’armement nucléaire.