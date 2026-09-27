Au-delà du terrorisme, Ibrahim Traoré affirme que l’armée burkinabè se prépare à de grandes guerres

Le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué, dimanche 27 septembre 2026, l’évolution de l’armée burkinabè et les nouvelles orientations de la défense du pays lors d’une déclaration à la presse. Alors que la lutte contre le terrorisme est au cœur des opérations militaires, il affirme que les forces burkinabè se préparent à des conflits d’une autre ampleur.

Une armée réorganisée et renforcée depuis 2022

En effet, depuis la venue d’Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, il a fait de la reconquête du territoire une priorité, avec un renforcement progressif des moyens militaires. Cette politique s’est notamment traduite récemment par la production de près de 300 véhicules blindés par Faso Armored depuis novembre 2025, selon une déclaration du chef de l’État, qui a aussi mentionné le développement d’entreprises dédiées au secteur de la défense.

Face à la presse, Traoré a mis l’accent sur les changements dans l’organisation militaire. « Aujourd’hui, nous avons des dizaines et des dizaines de bataillons. En un claquement de doigts, on se dit de se retrouver ici, ils sont là-bas. Donc, c’est totalement différent. Sur ce volet organisationnel, on a évolué », a-t-il affirmé. Il a aussi évoqué l’expérience acquise par les soldats au fil des opérations et l’arrivée de nouveaux équipements.

« On se prépare à des grandes guerres »

Pour lui, les efforts engagés ne doivent pas être vus uniquement sous l’angle de la lutte antiterroriste. « Ça ne se limite pas uniquement au terrorisme. Ça, il faut le dire, on se prépare à des grandes guerres », a-t-il déclaré devant les journalistes. Il a par la suite expliqué que cette approche justifie les fonds consacrés aux capacités militaires nationales.

Le chef de l’État burkinabè a aussi mis en avant le développement d’une industrie de défense. « C’est pourquoi nous sommes en train d’acquérir et de développer aussi notre industrie de défense », a-t-il ajouté. Dans ses déclarations, le président Ibrahim Traoré ne mentionne pas de conflit exact : il présente cette préparation comme un élargissement des capacités militaires du Burkina Faso au-delà du combat contre les terroristes.