Bénin : l’UP-R réorganise ses structures locales avec de nouveaux responsables

L’Union progressiste le Renouveau (UP-R) a procédé à la désignation de nouveaux présidents de sections et membres de bureaux de ses structures locales. La décision N°011-26/UP-R/BP/DEN/HDP/PDT/SG/SA, signée le mercredi 23 septembre 2026 par Joseph Djogbénou, président du parti, intervient dans le cadre des dispositions statutaires et des orientations des instances dirigeantes de l’UP-R.

Les nouveaux responsables auront notamment pour rôle d’assurer l’animation, la coordination et le suivi des activités de leurs sections respectives, conformément aux directives du parti. La décision présente également la liste des présidents de sections et des autres membres désignés au sein des bureaux concernés. Retrouvez ci-dessous la liste complète des nouveaux responsables désignés par l’UP-R.