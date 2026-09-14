Australie : un pompier attaqué par un requin en pleine séance de surf

Un requin a mordu un pompier lundi matin alors qu’il surfait à Glenfield Beach, en Australie -Occidentale, à environ 430 kilomètres au nord de Perth. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années et identifié comme Mel Ismail, a été évacué en priorité vers le centre hospitalier de Geraldton.

Un employé des services d’urgence parmi les victimes

L’alerte a été donnée vers 9h45 heure locale, lorsque les secours ont été prévenus d’un incident impliquant un requin dans cette zone reculée du Midwest australien. Selon les précisions apportées par la commissaire par intérim des services d’incendie et d’urgence d’Australie-Occidentale (DFES), Melissa Pexton, Mel Ismail travaille lui-même pour cette agence. Les ambulanciers de St. John Ambulance l’ont transporté sous escorte prioritaire vers l’hôpital, où un porte-parole du service de santé régional (WACHS) a indiqué qu’il se trouvait dans un état « grave mais stable ».

Sur place, les autorités ont retiré une planche de surf sérieusement endommagée, actuellement soumise à des tests pour déterminer l’espèce de requin en cause. Le département des Industries primaires et du Développement régional (DPIRD) a précisé qu’aucun signalement de requin n’avait été enregistré dans ce secteur au cours des trente jours précédant l’attaque. La plage a été fermée par mesure de précaution, et les habitants ont été appelés à la prudence.

Une troisième attaque en quatre mois dans l’État

Cet incident porte à trois le nombre d’attaques de requins recensées en Australie-Occidentale depuis le mois de mai. Un homme de 38 ans, Steven Mattaboni, avait perdu la vie en pratiquant la pêche sous-marine au large de l’île Rottnest, non loin de Perth. Début juin, un plongeur de 35 ans, Daniel Turpin, avait été tué par un requin de 4,5 mètres présumé près de l’île Michaelmas, au large d’Albany, dans le sud de l’État.

À l’échelle nationale, les scientifiques australiens avancent une explication à la hausse des rencontres entre humains et requins : la fréquentation croissante des eaux côtières, combinée au réchauffement des températures océaniques, modifierait les schémas migratoires de ces prédateurs. Un garçon de 12 ans était déjà mort en janvier après avoir été mordu dans la baie de Sydney, tandis qu’une enseignante avait dû être placée en coma artificiel et amputée d’une partie du bras gauche après une attaque survenue à Coogee Beach en juin.

Plus de 260 morts recensées depuis 1791

Selon la base de données australienne référençant les rencontres entre requins et humains, plus de 1 300 incidents ont été enregistrés dans le pays depuis 1791, dont plus de 260 se sont révélés mortels. L’Australie demeure l’un des pays où ces attaques sont les plus fréquemment documentées au monde, en raison de l’étendue de son littoral et de la popularité des sports nautiques auprès de sa population.