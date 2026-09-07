Ballon d'or 2026: après Mbappé, Harry Kane vante sa saison et s'en remet aux votants

La course au Ballon d’Or 2026 se précise. Après Kylian Mbappé, Harry Kane a reconnu ce lundi 7 septembre qu’il ne contrôlait plus l’issue du vote, tout en estimant avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Harry Kane laisse la décision aux votants

La décision concernant le Ballon d’Or 2026 échappe désormais à Harry Kane. Interrogé par TNT Sports, l’attaquant du Bayern Munich a expliqué que le choix appartenait aux personnes chargées du vote. « Maintenant, cela ne dépend plus de moi, mais des votants et des personnes qui prennent la décision », a-t-il déclaré.

L’Anglais ne cache toutefois pas sa satisfaction de figurer parmi les prétendants. Selon TNT Sports, il estime que l’exercice 2025-2026 a constitué « de loin » la meilleure saison de sa carrière. Il préfère néanmoins attendre le résultat plutôt que de se présenter comme le futur lauréat.

Cette prudence intervient après une campagne particulièrement prolifique. Kane a inscrit 73 buts avec son club et l’Angleterre, dont 61 avec le Bayern et 12 avec sa sélection. Selon TNT Sports, seul Lionel Messi, avec 82 buts en 2011-2012, a fait mieux sur une saison en cumulant club et sélection dans ce cadre statistique.

Une saison qui renforce sa candidature

Avec le Bayern, Kane a marqué 61 fois toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026. Il a également remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, tandis que ses 36 buts en championnat lui ont permis de décrocher le Soulier d’or européen. Le club bavarois présente cette campagne comme la plus prolifique jamais réalisée par un joueur du Bayern, dépassant le précédent record de Robert Lewandowski, établi à 55 buts en 2019-2020.

Cette production offensive place donc le capitaine anglais parmi les candidats sérieux au trophée. TNT Sports indique même qu’il est actuellement donné comme favori par les bookmakers. S’il remportait le Ballon d’Or, Kane deviendrait le cinquième joueur anglais à recevoir cette distinction et le premier depuis Michael Owen en 2001.

Kane rejoint Mbappé dans l’attente du verdict

Ce 7 septembre 2026, Kylian Mbappé avait lui aussi évoqué ses chances de remporter le Ballon d’Or. Le Français avait estimé que son parcours lors de la Coupe du monde 2026, marqué par un record de buts dans l’histoire de la compétition, pouvait renforcer sa candidature. Il avait aussi rappelé que le choix final appartenait aux journalistes appelés à voter.

« J’ai fait l’histoire cet été dans la compétition la plus prestigieuse, mais il reste encore un long chemin à parcourir ».

Le même jour, Harry Kane a adopté une position comparable. L’attaquant anglais revendique une saison qu’il considère comme la meilleure de sa carrière, mais laisse les votants décider de l’identité du prochain lauréat. Les deux attaquants adoptent ainsi une position comparable : chacun revendique les arguments de sa saison, mais laisse le verdict aux votants. Pour Kane, son bilan statistique constitue le principal atout d’une candidature qui pourrait lui permettre de succéder à Michael Owen, dernier Anglais sacré au Ballon d’Or.