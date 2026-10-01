Guerres des États-Unis : Elon Musk rejoint un projet sur les technologies du futur

Le Pentagone élargit sa réflexion sur les conflits à venir. Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a annoncé mercredi 30 Septembre 2026 le lancement du « Project Meridian », une initiative destinée à identifier les technologies et les armements dont les États-Unis pourraient avoir besoin pour les guerres futures.

Elon Musk figure parmi les responsables de ce projet, qui sera codirigé avec Palmer Luckey, fondateur d’Anduril, et Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants. qui a à 120 jours pour produire un rapport final non classifié accompagné d’une annexe classifiée contenant des informations qui ne seront pas accessibles au public. Le Project Meridian s’intéressera à tous les espaces où pourraient se dérouler les conflits futurs, des zones souterraines jusqu’à la région située entre la Terre et la Lune.

Pour Pete Hegseth, le projet doit permettre d’aborder l’avenir « de façon créative » en identifiant les domaines à conquérir et les capacités à maîtriser. L’objectif est d’assurer aux États-Unis une domination technologique et militaire sur les champs de bataille pour les prochaines décennies.

Pour rappel, le patron de Tesla et SpaceX avait déjà rejoint l’équipe de Donald Trump après son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025. Le milliardaire avait alors travaillé sur le Department of Government Efficiency (DOGE), chargé notamment de s’attaquer aux dépenses et au fonctionnement de l’administration américaine. L’expérience n’aura duré que quelques mois puisqu’il a quitté son poste en mai 2025. Il revient désormais dans l’entourage du Pentagone avec le Project Meridian.