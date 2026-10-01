Poutine défend l'Iran au Valdai : éloge de sa résilience et appel à lever les sanctions

Vladimir Poutine a pris la défense de Téhéran le 1er octobre devant le Club Valdai, en saluant le courage de la nation iranienne et en demandant la levée des sanctions qui visent le pays. « Le monde entier est émerveillé par le courage et l’héroïsme de la nation iranienne et sa résilience.» a déclaré le président russe. Il répondait à la question d’un représentant iranien lors de la séance plénière de la 23e édition de ce forum, qui réunit 120 participants venus de 40 pays.

Rappelons que cette prise de parole intervient alors que les discussions entre Washington et Téhéran n’avancent plus et que la navigation dans le Golfe reste sous tension. Selon l’agence russe TASS, Poutine a dit espérer que le détroit d’Ormuz rouvre et que « les sanctions contre l’Iran soient levées, un objectif que Téhéran poursuit à juste titre » d’après lui. Il a ajouté que les restrictions de passage dans ce détroit, comme dans celui de Bab el-Mandeb, dont la côte est contrôlée par les Houthis, n’auraient alors plus de raison d’être. « Nous soutenons cela », a-t-il déclaré.

Un blocus américain toujours en vigueur

Le chef de l’État russe s’est une fois encore opposé à toute forme d’agression et prône un règlement pacifique des différends. Il a rangé dans cette catégorie la guerre en Ukraine, qu’il présente comme une agression de l’Occident collectif contre son pays.

Sur le terrain, la situation reste figée. Le Commandement central américain (CENTCOM) indique que ses forces ont détourné 125 navires depuis la reprise du blocus de l’Iran, et affirme veiller à l’application stricte de ces restrictions. Des médias américains ont par ailleurs rapporté que le secrétaire d’État Marco Rubio aurait ordonné à la délégation iranienne présente à l’Assemblée générale de l’ONU de quitter les États-Unis après l’échec des pourparlers. La mission iranienne auprès des Nations unies dément et assure que la délégation est repartie à la date prévue.

Donald Trump a de son côté évoqué la possibilité de nouveaux bombardements contre l’Iran après les élections de mi-mandat de novembre, d’après TASS. L’ambassadeur d’Iran à Moscou, Kazem Djalali, a pour sa part remercié la Russie pour le discours prononcé à l’ONU par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qu’il a qualifié de « magnifique ».