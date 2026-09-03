Ballon d'or 2026 : avant la liste des 30 nommés, Luis Enrique plaide pour le sacre d'un parisien

Luis Enrique a désigné son favori pour le Ballon d’Or 2026. En conférence de presse ce jeudi 3 septembre, à la veille de la réception de Monaco par le Paris Saint-Germain, l’entraîneur espagnol a affirmé que le trophée devait revenir à l’un de ses joueurs.

Luis Enrique défend son vestiaire

Le technicien parisien s’exprimait au terme du Media Day organisé au Campus, devant une cinquantaine de journalistes. Interrogé sur le successeur d’Ousmane Dembélé, lauréat 2025, Luis Enrique a tranché sans détour : « Pour moi, celui qui mérite le Ballon d’Or est un joueur du PSG. Car on a de tout. » L’entraîneur a énuméré les arguments en faveur de son effectif : la Ligue des champions remportée par le club, le sacre mondial de Fabian Ruiz avec l’Espagne cet été, et le titre déjà détenu par Dembélé. Il a toutefois tenu à relativiser la portée de sa sortie : « Je ne suis pas intéressé par les prix individuels. C’est un sport collectif. »

Cette prise de position intervient après le bilan du mercato estival dressé par l’entraîneur, jugé « exceptionnel ». Luis Enrique a également fixé les objectifs de la saison, rappelant que le club vise une place parmi les huit premiers de la phase de ligue de Ligue des champions, après des classements de 11e et 15e lors des deux éditions précédentes.

Mourinho penche pour Mbappé

La déclaration du coach parisien répond indirectement à celle de José Mourinho. L’entraîneur du Real Madrid avait estimé qu’un joueur madrilène méritait la distinction, citant les performances de Kylian Mbappé, ancien attaquant du PSG. Selon le technicien portugais, la récompense doit avant tout couronner le meilleur joueur du monde, indépendamment des trophées collectifs glanés par son équipe. Une divergence de lecture qui montre l’incertitude entourant cette édition, à quelques jours de la publication de la liste des nommés.

Rendez-vous le 8 septembre

Le site officiel du Ballon d’Or a confirmé le 31 août que les shortlists de toutes les catégories seraient dévoilées le 8 septembre : 30 joueurs et 30 joueuses, accompagnés des sélections pour les gardiens, les jeunes talents, les entraîneurs, les buteurs et les clubs. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia figurent parmi les prétendants les plus cités, dans une saison marquée par la Coupe du monde remportée par l’Espagne.

La cérémonie, elle, se tiendra le 26 octobre à Londres pour la première fois de son histoire, après des années passées au Théâtre du Châtelet à Paris. Cette 70e édition rendra hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or en 1956. D’ici là, les prises de position de dirigeants et d’entraîneurs comme celles de Luis Enrique et Mourinho devraient continuer d’alimenter les débats autour du futur nom gravé au palmarès.