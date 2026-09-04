Ballon d’Or 2026 : Bacary Sagna écarte Mbappé et choisit son favori

Kylian Mbappé ne constitue pas le premier choix de Bacary Sagna pour le Ballon d’Or 2026. Dans un entretien accordé à GOAL le 4 septembre, l’ancien international français a désigné Khvicha Kvaratskhelia comme son favori, tout en maintenant l’attaquant du Real Madrid parmi les trois meilleurs joueurs du monde.

Sagna ne remet donc pas en cause le niveau actuel de Mbappé. Il considère plutôt que les critères à retenir pour le Ballon d’Or doivent aller au-delà du nombre de buts inscrits. « Pour moi, à l’heure actuelle, il est dans le top 3. Il a réalisé une année incroyable et il est l’un des meilleurs », a-t-il expliqué à GOAL.

L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City a ensuite donné une préférence différente pour le trophée. « Pour moi, Kvara mérite le Ballon d’Or », a-t-il déclaré, en référence à la saison réalisée par l’ailier géorgien avec le Paris Saint-Germain.

Sagna préfère Kvaratskhelia à Mbappé

Le choix de Sagna s’appuie largement sur l’influence de Kvaratskhelia dans le parcours européen du PSG. L’UEFA a désigné le Géorgien joueur de la saison 2025-2026 en Ligue des champions, après une campagne durant laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 rencontres.

Le PSG a remporté la compétition pour la deuxième année consécutive, en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Budapest. Kvaratskhelia avait obtenu un penalty lors de cette rencontre, finalement transformé par Ousmane Dembélé.

Ces performances donnent du poids à l’argument de Sagna, même si Mbappé a également terminé meilleur buteur de la Ligue des champions 2025-2026 avec 15 réalisations, devant Harry Kane et plusieurs autres prétendants.

Un avis différent de celui de Mourinho

La position de Sagna intervient quelques jours après celle de José Mourinho, qui avait pris publiquement position en faveur de Mbappé. Le 29 août, l’entraîneur du Real Madrid estimait que son attaquant méritait le Ballon d’Or 2026 après son parcours avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde.

Mourinho défendait une conception du trophée centrée sur la performance individuelle et considérait que le sacre mondial de l’Espagne ou la victoire du PSG en Ligue des champions ne devaient pas suffire à déterminer le lauréat. Il citait Mbappé comme le joueur ayant, selon lui, marqué l’histoire du tournoi sur le plan individuel.

Sagna adopte une lecture différente. Il reconnaît la Coupe du monde exceptionnelle de Mbappé et son statut parmi les meilleurs, mais estime que l’impact collectif de Kvaratskhelia avec le PSG doit davantage peser dans le choix final. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 est prévue le 26 octobre à Londres.