Ballon d'Or 2026 : Dembélé cite Mbappé et Kvaratskhelia, mais insiste sur un collègue du PSG

Ousmane Dembélé a dévoilé son pronostic pour le Ballon d’Or 2026 dans un entretien accordé à France Football, publié ce mardi 8 septembre, jour de la révélation officielle de la liste des nommés. Le tenant du titre, sacré en octobre 2025, a cité ses favoris pour sa succession tout en réservant une mention appuyée à un coéquipier du Paris Saint-Germain.

Un trio de tête sans lui-même

Interrogé sur son top 3 pour cette édition, le Français a cité Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane et Kylian Mbappé, avant de préciser qu’il ne s’incluait volontairement pas dans sa propre liste. Il a justifié ce choix en expliquant qu’il ne se votait jamais lorsqu’il était lui-même sollicité sur le sujet. L’international français a par ailleurs écarté l’hypothèse d’une candidature de Lionel Messi parmi ses trois premiers noms.

Dembélé a également évoqué d’autres joueurs susceptibles de figurer dans la course, parmi lesquels Michael Olise, auteur selon lui d’une saison remarquable qui en aurait fait le meilleur joueur du championnat allemand, ainsi que Lamine Yamal, Fabian Ruiz et Willian Pacho, défenseur du PSG qu’il a désigné comme un joueur risquant d’être injustement oublié dans les débats. Sur la question plus large de l’issue du scrutin, l’attaquant a estimé que le trophée ne serait pas si indécis qu’annoncé et qu’il resterait, selon lui, entre les mains d’un joueur du club parisien.

Un palmarès à défendre

Cette prise de position intervient quelques mois après le sacre du joueur de 28 ans, désigné meilleur footballeur de la saison 2024-2025 lors de la cérémonie d’octobre 2025. Sa victoire avait devancé Lamine Yamal, classé deuxième, dans un vote qui avait consacré sa saison triple couronne avec le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. Sur le plan statistique, Dembélé avait alors inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions, terminant meilleur buteur de Ligue 1 et décrochant au passage le Trophée UNFP du meilleur joueur ainsi que le titre de meilleur joueur de la Ligue des champions décerné par l’UEFA après le sacre européen du club parisien.

Pour rappel, le trophée 2026 récompensera la saison 2025-2026 dans son ensemble, Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique comprise. Plusieurs prétendants se dégagent déjà selon les projections des observateurs et des bookmakers : Harry Kane figurait parmi les favoris cet été avec 61 buts toutes compétitions confondues au Bayern Munich, tandis que Lamine Yamal et Rodri ont vu leur candidature renforcée par le sacre mondial de l’Espagne. Mbappé, meilleur buteur du Mondial avec dix réalisations, reste lui aussi cité parmi les principaux candidats.

Une cérémonie inédite à Londres

La remise du prochain Ballon d’Or est programmée pour le 26 octobre, à Londres, une première dans l’histoire de la distinction jusque-là organisée en France. À titre de comparaison historique, seuls deux joueurs évoluant en Bundesliga ont remporté le trophée depuis sa création en 1956 : Gerd Müller en 1970 et Matthias Sammer en 1996, un précédent qui pèse sur les chances de Kane et Olise cette année.

La liste officielle des 30 nommés pour cette 70e édition est dévoilée ce mardi 8 septembre par France Football, organisateur de l’événement, entre 11h00 et 16h00, heure de Paris. Les déclarations de Dembélé interviennent ainsi à quelques heures de cette annonce, dans un contexte où aucun favori ne s’est encore nettement détaché malgré une série de pronostics formulés ces dernières semaines par d’anciens joueurs et consultants.