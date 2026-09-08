Ballon d'Or 2026 : la liste des 5 clubs nominés pour succéder au PSG est connue

Cinq clubs sont en lice pour le titre de meilleur club masculin de l’année, dévoilé ce mardi 8 septembre par le compte officiel du Ballon d’Or. Arsenal, le Bayern Munich, Bodø/Glimt, Flamengo et le Paris Saint-Germain figurent sur cette liste restreinte.

Le club francilien vise un second sacre

Le Paris Saint-Germain avait remporté ce prix en 2025, une première dans son histoire. Une nouvelle nomination cette année placerait le club francilien en position de conserver son titre, un scénario inédit depuis la création de cette distinction en 2021. Trois formations l’ont emporté depuis : Chelsea, Manchester City à deux reprises, puis le Real Madrid.

Arsenal fait également partie des nominés après une saison marquée par un titre de champion national et un parcours européen abouti. Le club londonien n’a jamais reçu ce trophée depuis son instauration.

Deux clubs sud-américain et scandinave dans la course

La sélection 2026 se démarque des précédentes éditions par la présence de deux clubs extra-européens. Flamengo, formation brésilienne, et Bodø/Glimt, club norvégien, rejoignent le trio habituellement dominant que forment Arsenal, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Aucun de ces deux clubs n’avait figuré parmi les nominés lors des cinq précédentes éditions du prix. Le Bayern Munich complète la liste des cinq prétendants. Le club bavarois n’a encore jamais remporté ce trophée.

L’annonce s’accompagne de la liste des trente nommés

La révélation des cinq clubs candidats a eu lieu le même jour que celle des trente joueurs en lice pour le Ballon d’Or masculin. Douze catégories seront récompensées lors de la cérémonie, organisée par France Football en partenariat avec l’UEFA : prix individuels, trophée Kopa, trophée Yashin, ainsi que les distinctions de meilleur club et meilleur entraîneur, chez les hommes comme chez les femmes.

Le titre de meilleur club féminin a également été annoncé ce mardi. Le FC Barcelone, tenant du titre, y affronte le Bayern Munich, Manchester City et l’Olympique lyonnais. La date de la cérémonie de remise des prix n’a pas encore été communiquée.