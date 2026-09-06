Ballon d'Or 2026 : malgré le Mondial perdu, Mbappé conserve un argument pour le trophée

Kylian Mbappé reste dans la course au Ballon d’Or 2026. Bien que la France ait été sortie en demi-finale du Mondial, l’attaquant du Real Madrid a terminé la compétition avec dix buts, un total qui alimente sa candidature après le rappel des règles du trophée début septembre.

Un règlement qui ne favorise pas automatiquement les champions

Le quotidien catalan Sport a indiqué, le 5 septembre, que les organisateurs du Ballon d’Or avaient de nouveau détaillé leurs critères de vote, trois semaines après la finale gagnée par l’Espagne face à l’Argentine. Selon ce rappel, le caractère décisif et éblouissant d’un joueur prime sur son palmarès collectif de la saison. Un doublé inscrit lors d’une finale continentale n’a donc pas de valeur supérieure fixée d’avance par rapport à une réalisation obtenue ailleurs dans la saison.

Le trophée n’est pas attribué par un vote populaire mais par un jury composé de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays parmi les 100 premières nations du classement FIFA. Chacun établit un classement personnel des joueurs qu’il juge les plus méritants, et les points distribués selon le rang attribué à chaque nom sont ensuite additionnés pour désigner le lauréat. Le calcul des voix s’étend désormais sur un exercice complet, d’août à juillet, et non plus sur l’année civile. Les prestations livrées en club comptent ainsi autant que celles réalisées sous le maillot national, Coupe du monde comprise. La cérémonie de remise du trophée aura lieu le 26 octobre à Londres.

Une saison chargée en statistiques pour Mbappé

Sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026, Mbappé a trouvé le chemin des filets à 42 reprises en 44 sorties toutes compétitions confondues. Il a terminé en tête des classements de buteurs du championnat espagnol, avec 25 réalisations, et de la Coupe d’Europe des clubs, avec 15 unités, devant Harry Kane et Erling Haaland. Le Real Madrid n’a cependant pas soulevé ce dernier trophée, remporté par le Paris Saint-Germain.

Avec les Bleus, Mbappé a ajouté quatre passes décisives à ses dix buts mondialistes avant l’élimination française. Un précédent existe pour ce genre de dossier individuel isolé d’un échec collectif : en 2018, Luka Modrić avait raflé le Ballon d’Or malgré la défaite de la Croatie en finale de la Coupe du monde, disputée face à une équipe de France déjà emmenée par un jeune Mbappé.

D’autres noms toujours en lice

La concurrence reste dense. Lamine Yamal, champion du monde et champion d’Espagne avec le FC Barcelone, a cumulé 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs, freiné toutefois par des blessures. Lionel Messi a conduit l’Argentine jusqu’à la finale avec huit réalisations et quatre passes décisives en huit rencontres, en plus de statistiques élevées avec l’Inter Miami en MLS. Harry Kane, de son côté, affiche 73 buts sur la saison avec le Bayern Munich, sacré champion d’Allemagne.

Ousmane Dembélé, lauréat sortant, et Khvicha Kvaratskhelia, décisif en Coupe d’Europe avec le PSG, complètent le peloton de tête cité par la presse sportive. La liste des trente nommés établie par France Football doit être publiée le 8 septembre.