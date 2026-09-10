Ballon d’Or 2026 : Mbappé défendu par Regragui après ses propos polémiques

Walid Regragui a pris la défense de Kylian Mbappé mercredi 9 septembre sur le plateau du Canal Football Club. L’ancien sélectionneur du Maroc, désormais consultant de Canal+, a réagi aux critiques visant l’attaquant du Real Madrid après ses déclarations sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026.

Le capitaine de l’équipe de France a récemment affiché sans détour son ambition dans la course à la récompense individuelle. Une position qui a alimenté les discussions, alors que plusieurs joueurs peuvent prétendre au trophée cette année. Regragui estime, lui, que cette confiance affichée ne devrait pas être reprochée au Français.

Regragui défend la franchise de Mbappé

Interrogé sur les propos de Mbappé, le technicien marocain a préféré mettre l’accent sur la sincérité du joueur. Il considère qu’un candidat au Ballon d’Or peut assumer publiquement ses ambitions plutôt que tenir un discours contraire à ce qu’il pense.

« Est-ce qu’il doit faire l’hypocrite comme certains joueurs et dire : “Non, je ne pense pas pouvoir le mériter, mais je veux l’avoir” ? Au moins, il est franc. Il a confiance en lui », a déclaré Regragui dans le Canal Football Club. Il n’a cependant pas affirmé que l’attaquant français devait nécessairement être désigné vainqueur.

L’ancien patron des Lions de l’Atlas juge la course particulièrement ouverte. Plusieurs noms figurent, selon lui, parmi les candidats capables de l’emporter. Il a cité Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Fabián Ruiz. Tous, à l’exception de tout autre nom évoqué de façon générale par Regragui, figurent bien sur la liste officielle des 30 nommés dévoilée mardi 8 septembre.

« Cette année, ça va être très compliqué de dire qui va gagner », a résumé Regragui, qui s’attend à voir les différents prétendants défendre leurs candidatures dans les prochaines semaines.

Une cérémonie organisée pour la première fois à Londres

Cette discussion intervient à moins de deux mois de la remise du trophée. Le Ballon d’Or 2026 sera décerné le 26 octobre au London Palladium Theatre, à Londres, selon l’UEFA. La capitale britannique accueillera ainsi la cérémonie pour la première fois.

Le déplacement en Angleterre possède aussi une dimension historique. Créé par France Football en 1956, le Ballon d’Or célèbre cette année ses 70 ans. Le choix de Londres rend hommage à Stanley Matthews, ancien international anglais qui avait remporté la toute première édition du trophée il y a 70 ans. La récompense est organisée conjointement par France Football et l’UEFA depuis 2024.

Mbappé figure officiellement parmi les 30 joueurs retenus pour l’édition 2026. Il y retrouve plusieurs concurrents cités par Regragui, dont le tenant du titre Ousmane Dembélé, sacré en 2025.