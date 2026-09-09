Ballon d’or 2026: Mbappé ne démord pas, mais garde le cap sur la C1

Kylian Mbappé a une nouvelle fois assumé ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026 après la victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan (2-1), lors de la première journée de Ligue des champions. Auteur du premier but madrilène à la 14e minute, le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé à l’issue de la rencontre et a confirmé qu’il considérait cette saison comme une occasion importante de décrocher la distinction individuelle. Le Français a toutefois assuré que son objectif prioritaire restait la Ligue des champions avec le Real Madrid, son club de cœur.

Ses déclarations font écho à sa récente sortie médiatique, toujours au sujet du Ballon d’Or, qu’il a estimé mériter. Plusieurs médias catalans avaient commenté la confiance affichée par l’attaquant français et remis en question sa prétention au trophée. En France aussi, son discours a suscité des réactions. Le consultant RMC, Jérôme Rothen, a notamment estimé que personne ne le considérait réellement comme le meilleur joueur du monde au moment où il avait évoqué ses chances de remporter le Ballon d’Or.

Une nouvelle campagne autour de Mbappé

La situation reste particulière pour le joueur de 27 ans. Depuis son arrivée au Real Madrid, le club espagnol n’a pas remporté de trophée majeur lors des deux dernières saisons. Ce contexte nourrit les réserves de certains observateurs, qui estiment que le bilan collectif doit davantage peser dans l’attribution du Ballon d’Or.

À l’inverse, Mbappé peut mettre en avant ses statistiques individuelles et surtout son parcours avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026. Son été aux États-Unis lui a permis d’inscrire 10 buts en huit rencontres et de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, avec 22 réalisations. Là encore, du point de vue collectif, la performande de la France ne joue pas en sa faveur avec une quatrième place.

Aucun vrai favori pour le Ballon d’Or cette année

La publication de la liste des 30 nommés a également renforcé les spéculations autour du Français. Mbappé figure parmi les candidats au trophée, alors que plusieurs autres joueurs disposent d’arguments importants. La concurrence comprend notamment les Espagnols Rodri, Fabian Ruiz et Lamine Yamal, mais aussi et surtout Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une campagne européenne remarquée avec le Paris Saint-Germain. Le Géorgien est qualifié par de nombreuses anciennes gloires du football comme l’ailier parfait et donc, le potentiel vainqueur de cette distinction.