Ballon d'Or 2026 : Mourinho balaie l'argument des trophées pour défendre Mbappé

José Mourinho a pris la défense de Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or, estimant qu’un joueur peut être désigné meilleur du monde sans le moindre trophée collectif à son palmarès. La déclaration est intervenue à l’issue de la rencontre européenne remportée par les Merengues contre les Lombards, mardi soir, pour l’entrée en lice du Real Madrid dans cette édition de la Ligue des champions, alors que l’attaquant français reste sur deux saisons consécutives sans titre majeur avec le club madrilène. Ce débat oppose depuis plusieurs années les partisans de la performance individuelle et ceux du palmarès collectif dans l’attribution de la récompense.

Une déclaration qui tranche avec les critiques habituelles

« Le meilleur joueur du monde peut avoir une saison sans titre« *, a lancé Mourinho. Une sortie qui écarte d’un revers de main le reproche fait au joueur français depuis ses débuts sous le maillot merengue. Le technicien portugais avait déjà défendu une ligne similaire fin août, jugeant qu’on ne pouvait pas « donner le Ballon d’Or à un joueur seulement parce qu’il a gagné la Ligue des champions ou le Mondial ». Cette campagne en faveur de son attaquant, Mourinho l’avait initiée dès le 29 août en conférence de presse, avant de la réitérer le 7 septembre aux côtés de Mbappé lui-même, estimant que le trophée devait revenir à un joueur qui, une fois retraité, « manquera pour l’éternité« , à l’image de Diego Maradona ou Zinédine Zidane.

Un dossier statistique qui pèse lourd

Malgré cette disette collective, Mbappé présente une candidature étoffée sur le plan individuel. Le capitaine des Bleus a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions 2026 avec 15 réalisations et s’est adjugé le Soulier d’or du Mondial nord-américain avec dix buts, portant son total à 22 réalisations en Coupe du monde, un record absolu devant Lionel Messi. Sur la scène nationale avec le Real, il a inscrit 55 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2025-2026, un volume qui tranche avec l’absence de trophée collectif majeur pour son club cette saison-là.

Un précédent existe déjà au palmarès

En 2018, Luka Modric avait mis fin à la domination de Cristiano Ronaldo et Messi grâce à ses performances en Ligue des champions et à sa finale de Coupe du monde perdue avec la Croatie, sans pour autant décrocher le titre mondial. À l’inverse, l’édition 2024 avait vu Rodri l’emporter sur la base d’un palmarès collectif fourni avec Manchester City et l’Espagne, montrant les tensions persistantes entre performance individuelle et succès d’équipe dans les critères de vote.

Une candidature Rodri toujours présente

Le nom de Rodri circule à nouveau pour l’édition 2026, l’Espagnol ayant été désigné meilleur joueur du tournoi lors du sacre mondial de la Roja aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sa candidature repose toutefois sur une saison de club tronquée par une longue blessure, contrairement au volume statistique affiché par Mbappé sur l’ensemble de l’exercice. D’autres profils, dont Ousmane Dembélé et Harry Kane, complètent une liste de prétendants où les trophées collectifs pèsent différemment selon les électeurs. La cérémonie du Ballon d’Or doit désigner son lauréat dans les prochaines semaines à Paris.