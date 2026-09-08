Ballon d’Or 2026 : Salah, Raphinha, Lewandowski, ces joueurs nominés en 2025 absents cette année

Quatorze joueurs présents parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2025 ne figurent plus dans la sélection dévoilée le 8 septembre 2026. Mohamed Salah, Raphinha, Cole Palmer et Gianluigi Donnarumma sont les absences les plus marquantes, après avoir tous terminé dans les dix premiers du classement précédent.

Être parmi les 30 représente déjà une distinction majeure

Figurer dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or constitue déjà une reconnaissance importante à l’échelle du football mondial. Le trophée, créé par France Football en 1956, est considéré par l’UEFA comme la distinction individuelle la plus prestigieuse du football. La sélection ne réunit donc pas l’ensemble des joueurs ayant réalisé une bonne saison.

Elle constitue un groupe restreint de prétendants retenus selon plusieurs critères, dont les performances individuelles, le caractère décisif des joueurs, les résultats collectifs et le comportement sur le terrain. Après la publication des 30 noms, un jury composé de journalistes issus des 100 premières nations du classement FIFA vote pour établir le classement final. La nomination représente ainsi une reconnaissance internationale, même pour les joueurs qui ne terminent pas parmi les premiers.

Salah, Raphinha et Donnarumma avaient terminé dans le Top 10

La comparaison entre les deux éditions donne une portée particulière aux absences de 2026. En 2025, Salah avait terminé quatrième, juste derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Vitinha. Raphinha avait pris la cinquième place, tandis que Cole Palmer et Gianluigi Donnarumma avaient respectivement terminé huitième et neuvième.

Donnarumma avait également remporté le trophée Yachine du meilleur gardien lors de la cérémonie de 2025. Leur disparition de la liste des 30 nommés un an plus tard concerne donc quatre joueurs qui avaient occupé des positions élevées dans le classement précédent. D’autres joueurs avaient aussi obtenu une place significative en 2025. Pedri avait terminé 11e, Désiré Doué 14e, Viktor Gyökeres 15e, Robert Lewandowski 17e et Scott McTominay 18e.

Quatorze joueurs absents de la liste 2026

Au total, les joueurs nommés en 2025 mais absents de la sélection 2026 sont Mohamed Salah, Raphinha, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma, Pedri, Désiré Doué, Viktor Gyökeres, Robert Lewandowski, Scott McTominay, Serhou Guirassy, Alexis Mac Allister, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk et Florian Wirtz.

Leur présence en 2025 leur avait permis d’intégrer un cercle limité à 30 joueurs à l’échelle mondiale. Leur absence cette année illustre surtout l’évolution annuelle de la sélection et le renouvellement des prétendants au trophée. L’édition 2026 sera décernée le 26 octobre à Londres.