Ballon d'Or 2026 : Yan Diomandé va défier le favori Lamine Yamal pour le titre de meilleur jeune talent

Dix joueurs sont en lice pour le Trophée Kopa 2026, dont l’attaquant ivoirien Yan Diomandé, selon la liste officielle publiée ce mardi. Il y côtoie le double tenant du titre Lamine Yamal, désigné favori pour un troisième sacre consécutif.

Une liste resserrée à dix noms

Le Trophée Kopa récompense chaque saison le meilleur joueur de moins de 21 ans, sur la base d’un vote confié à un jury d’anciens lauréats du Ballon d’Or. Aux côtés de Diomandé et Yamal, la sélection 2026 réunit Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine), Ayyoub Bouaddi (Maroc), Pau Cubarsí (Espagne), Lennart Karl (Allemagne), Éli Junior Kroupi (France), Johan Manzambi (Suisse), Ibrahim Maza (Algérie) et Warren Zaïre-Emery (France), déjà nommé lors d’une précédente édition.

Deux autres joueurs originaires du continent africain figurent dans cette liste aux côtés de Diomandé : Bouaddi et Maza, formés respectivement au Maroc et en Algérie avant de rejoindre des clubs européens.

Yamal, favori désigné après un doublé

Vainqueur du Trophée Kopa en 2024 et 2025, l’attaquant du FC Barcelone aborde cette nouvelle édition en position de force. Sa saison a été marquée par un titre mondial remporté avec l’Espagne. Aucun joueur n’a remporté trois fois consécutivement le Trophée Kopa depuis sa création en 2018. Un éventuel succès de Yamal en ferait le premier à réaliser ce triplé.

La progression de Diomandé scrutée

Le parcours de Diomandé cette saison lui vaut cette reconnaissance, sans qu’un palmarès individuel comparable à celui de Yamal ne soit encore établi. Sa nomination confirme une trajectoire suivie de près par les recruteurs européens depuis plusieurs mois. Le média ivoirien SuperSport a salué la progression fulgurante de l’attaquant à l’annonce de la liste.

Une cérémonie fixée à Londres

La cérémonie du Ballon d’Or se tiendra le lundi 26 octobre à Londres, une première puisque l’événement n’avait jusqu’ici jamais quitté Paris depuis sa création en 1956. Une trentaine de joueurs sont également en lice pour le Ballon d’Or masculin, parmi lesquels Ousmane Dembélé, tenant du titre, ainsi que Kylian Mbappé et Harry Kane, cités parmi les prétendants après la Coupe du monde.

Le vainqueur du Trophée Kopa sera désigné par un collège d’anciens lauréats du Ballon d’Or, sur la base des performances réalisées entre août 2025 et juillet 2026.