Ballon d'or: ces propos que Mbappé n'aurait finalement pas dû tenir

Ce mardi 8 septembre, à la veille du choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Inter, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse à Valdebebas. Le capitaine de l’équipe de France a notamment été interrogé sur ses ambitions pour le Ballon d’Or, après une saison 2025/2026 sans trophée avec le club espagnol. Il a également été question de son rendement défensif, de sa comparaison avec Raphinha et Ousmane Dembélé et de son entente avec Vinicius Junior. Le Français a défendu son bilan individuel et estime que sa Coupe du monde 2026 peut peser dans le vote, lui qui rêve du trophée individuel depuis des années maintenant.

Pour justifier de son propos, Kylian Mbappé s’appuie sur ses performances réalisées cet été aux États-Unis. Avec 10 buts en huit rencontres, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations. Le joueur de 27 ans considère également que ses statistiques dans les principales compétitions internationales constituent un argument important. Il a toutefois rappelé que le Ballon d’Or reste une distinction individuelle attribuée par un vote de journalistes. Selon lui, chacun est donc libre d’évaluer différemment les performances des candidats.

Mbappé, un statut de prétendant assumé

La concurrence s’annonce néanmoins importante. Parmi les autres profils cités figurent notamment les champions du monde espagnols Rodri, Fabian Ruiz et Lamine Yamal. Khvicha Kvaratskhelia apparaît également comme un sérieux prétendant après une nouvelle saison remarquée avec le Paris Saint-Germain. Le Géorgien a notamment inscrit 10 buts et délivré sept passes décisives en 16 matches lors de la campagne européenne du club parisien.

Comme toujours avec ce type de stars et de déclarations, la sortie de Kylian Mbappé a rapidement suscité des réactions en Catalogne. Le quotidien Sport a notamment critiqué son assurance et souligné l’absence de trophée du Real Madrid. D’autres observateurs espagnols ont également contesté son discours, certains estimant que le Français accordait une place trop importante à ses statistiques individuelles. Le journaliste Albert Ortega a notamment remis en cause son bilan collectif et ses propos sur Raphinha et Dembélé.

Une cérémonie qui aura lieu à Londres

Les 30 nommés au Ballon d’Or doivent encore être dévoilés, avant la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres. La raison de cette délocalisation ? Le Ballon d’Or fête ses 70 ans. Pour marquer le coup, France Football et l’UEFA ont décidé de déplacer exceptionnellement la cérémonie à Londres car le premier Ballon d’Or, décerné en 1956, avait été remporté par l’Anglais Stanley Matthews, alors joueur de Blackpool.

