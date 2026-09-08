Ballon d’Or : Dugarry révèle ce qui le dérange chez Mbappé

Christophe Dugarry a vivement critiqué la démarche de Kylian Mbappé autour du Ballon d’Or 2026, lundi sur RMC. L’ancien international français estime que l’attaquant du Real Madrid peut légitimement croire en ses chances, mais conteste la manière dont il défend sa candidature.

Les propos de Dugarry interviennent à la veille de la publication des 30 nommés au Ballon d’Or. Mbappé avait récemment assumé ses ambitions pour le trophée et estimé que sa saison lui donnait des arguments, en particulier après sa Coupe du monde 2026.

Dugarry critique la démarche de Mbappé

Pour Dugarry, le problème ne réside donc pas dans les prétentions sportives de Mbappé. Il reconnaît que le contexte de cette édition peut lui permettre de figurer parmi les candidats sérieux, alors qu’aucun joueur ne semble avoir dominé la saison de manière incontestable.

L’ancien champion du monde 1998 s’oppose surtout au fait que le Français revendique ouvertement une récompense individuelle. « Revendiquer un titre individuel de la sorte, je trouve ça puéril, pathétique », a-t-il déclaré sur RMC.

Dugarry estime que cette attitude correspond mal à la place occupée par Mbappé dans le football français. Il regrette que le joueur mette en avant sa candidature personnelle plutôt que le collectif. « Revendiquer quelque chose d’individuel au lieu de parler du partage, du collectif, il y a quelque chose qui me dérange », a-t-il ajouté.

Un règlement qui privilégie d’abord l’individuel

Le débat présente une particularité : les règles officielles du Ballon d’Or 2026 placent justement les performances individuelles et le caractère décisif du joueur au premier rang des critères. Les performances collectives et le palmarès arrivent en deuxième position, devant la classe et le fair-play.

Le règlement couvre toute la saison 2025-2026, du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, compétitions internationales comprises. Le scrutin sera réalisé par 100 journalistes représentant les 100 premières nations du classement FIFA masculin.

Ce cadre donne donc une place centrale aux performances personnelles, même si le palmarès collectif reste pris en compte. Le débat entre Mbappé et Dugarry porte ainsi autant sur la façon de défendre une candidature que sur les critères qui détermineront le vainqueur.

Le vote approche

Les 30 candidats au Ballon d’Or masculin doivent être dévoilés ce mardi 8 septembre. Chaque journaliste du jury sélectionnera ensuite dix joueurs et leur attribuera des points selon leur ordre de préférence : 15 points pour le premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point.

Le verdict sera annoncé le 26 octobre à Londres, lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or.