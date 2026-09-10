Ballon d'Or : pourquoi Thierry Henry choisit Mbappé

Thierry Henry a désigné Kylian Mbappé comme son favori pour le Ballon d’Or 2026, au lendemain de la publication de la liste des 30 nommés par France Football. Invité sur le plateau de CBS Sports Golazo, l’ancien international français a tranché sans détour : « Pour moi, c’est Kylian ». Sa prise de position intervient quelques jours après que l’attaquant du Real Madrid a lui-même revendiqué le trophée dans une interview accordée à L’Équipe, affirmant qu’il voterait pour sa propre candidature s’il en avait la possibilité. Ce double soutien, venu à la fois d’une légende du football français et du principal intéressé, relance un débat que les statistiques individuelles de Mbappé rendent difficile à trancher.

L’argument statistique d’Henry

Henry appuie son choix sur le triple statut de meilleur buteur décroché par Mbappé la saison passée. « Quand tu vois ce qu’il a réalisé individuellement… Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur à la Coupe du Monde », a-t-il déclaré. L’ancien buteur d’Arsenal anticipe l’objection qui domine le débat depuis des mois, celle de l’absence de titre collectif avec le Real Madrid la saison écoulée. Il balaie cet argument en rappelant que d’autres lauréats du Ballon d’Or ont été récompensés sans avoir soulevé de trophée l’année précédente.

Henry place ensuite Michael Olise, attaquant du Bayern Munich, en second choix, jugeant ses statistiques de passes décisives comparables à celles de Mbappé. Il évoque aussi un scénario alternatif : selon lui, si Lionel Messi avait remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, c’est l’octuple lauréat qui aurait eu la faveur des votants. Le Mondial 2026 étant revenu à l’Espagne, cette hypothèse reste sans objet.

Mbappé, déjà meilleur buteur de l’histoire du Mondial

Une donnée renforce la candidature de l’attaquant français : avec ses 10 buts inscrits lors de la Coupe du monde 2026, Mbappé porte son total à 22 réalisations en phase finale, un record absolu dans l’histoire de la compétition, devant tout autre joueur ayant disputé le tournoi.

Un soutien partagé, des critiques persistantes

La candidature de Mbappé divise. José Mourinho, son entraîneur au Real Madrid, a lui aussi plaidé publiquement en sa faveur, estimant que le trophée doit récompenser « le meilleur joueur du monde » indépendamment des titres collectifs. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, a également jugé qu’une récompense pour Mbappé « ferait sens ». À l’inverse, la sortie de l’attaquant sur son propre vote a suscité des réactions hostiles en Espagne, la presse catalane lui reprochant un manque d’humilité alors qu’il n’a remporté aucun titre majeur la saison passée avec son club. Le successeur d’Ousmane Dembélé, tenant du titre, sera désigné le 26 octobre à Londres, lors de la 70e édition de la cérémonie.