Bénin : à Akassato, un nouveau-né enterré a été retrouvé vivant

Une découverte a marqué la journée du mardi 29 septembre 2026 à Zoungodo, un quartier de l’arrondissement d’Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi. Un nouveau-né y a été secouru alors qu’il était enfoui dans le sol.

Le déroulement des faits

Un habitant de la localité s’était rendu dans un espace couvert de végétation pour un besoin naturel. En s’approchant d’un endroit, il a remarqué qu’un nourrisson a été enterré dans le sol.

L’homme a donné l’alerte. Des voisins ont accouru et se sont employés à retirer le bébé de la terre. À leur surprise, l’enfant respirait toujours. Une vidéo de l’intervention circule sur les réseaux sociaux. On y voit le bébé qui pleure tandis qu’un homme le sort du sol. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations.