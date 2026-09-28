Bénin : Les Démocrates saluent l'accord de l'Etat avec les AME et encouragent sa consolidation

Le parti d’opposition Les Démocrates a pris position sur l’accord intervenu entre le gouvernement et les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). À l’ouverture du Conseil national extraordinaire du parti du samedi 26 septembre à Cotonou, le président de la formation, Nourénou Atchadé, a salué cette avancée tout en appelant à sa consolidation dans l’intérêt des enseignants concernés.

« Toute avancée mérite d’être relevée »

Dans son discours, il n’a pas occulté les questions d’intérêt national. « Sur le plan national, je voudrais également réaffirmer que les préoccupations économiques et sociales de nos concitoyens demeurent au cœur des responsabilités publiques. Nous souhaitons que les mesures annoncées par le gouvernement produisent rapidement des effets concrets sur le quotidien de vie des populations, notamment dans les villes et les campagnes. S’agissant particulièrement des enseignants communément appelés AME, notre parti prend acte de l’accord intervenu entre le gouvernement et les intéressés. Nous considérons que toute avancée permettant d’améliorer durablement leur situation professionnelle mérite d’être relevée et suivie avec attention par notre parti », a déclaré Nourénou Atchadé.

L’accord salué par Les Démocrates prévoit l’intégration progressive des AME dans l’administration publique sous le statut d’Agent contractuel de droit public des collectivités territoriales décentralisées (ACDPCTD). Ce dispositif maintient leur couverture auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), encadre le suivi de leur parcours professionnel entre les ministères chargés des enseignements et les collectivités territoriales et leur donne accès aux services bancaires et financiers.

Plutôt qu’un reversement conditionné à une nouvelle évaluation, le gouvernement a opté pour un recrutement sur titre. Aucun concours ni test supplémentaire ne sera exigé, les qualifications et l’ancienneté déjà acquises servant de base à l’intégration. L’ancienneté comme AME, la promotion et l’âge figurent également parmi les critères retenus.

Un encouragement à la consolidation

Nourénou Atchadé assure que le dossier fait toujours l’objet d’un « suivi attentif ». Les Démocrates attendent maintenant que les nouvelles mesures améliorent concrètement les conditions professionnelles des intéressés. Cette sortie intervient dans un cadre particulier pour Les Démocrates, qui tenaient ce même jour un Conseil national extraordinaire consacré à la validation du règlement intérieur de leur deuxième congrès ordinaire, prévu les 10 et 11 octobre 2026 à Porto-Novo, avant l’échéance du mandat de leurs instances dirigeantes actuelles, fixée au 14 octobre 2026.