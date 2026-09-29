Bénin : une barque abandonnée livre 40 sacs de soja à Malanville

Quarante sacs de soja ont été saisis tôt le matin dans une barque abandonnée près du village de Kotchi, dans l’arrondissement de Malanville. L’opération a été menée conjointement par la Police républicaine et la Marine nationale, selon les informations rapportées par Le Matinal.

L’intervention fait suite à des renseignements reçus par les forces de sécurité. Depuis la veille, une équipe composée de policiers du Commissariat frontalier de Police de Malanville et de militaires marins de la base marine Malanville-Karimama était engagée dans une opération de filature.

Les sacs de soja dissimulés sous du maïs

Vers 5 h 40, les éléments mobilisés ont découvert une barque abandonnée à hauteur de Kotchi. À l’intérieur de l’embarcation, ils ont retrouvé 40 sacs de soja placés sous des sacs de maïs.

À l’approche des forces de sécurité, les occupants de la barque auraient pris la fuite, abandonnant l’embarcation et sa cargaison. Aucun suspect n’a été interpellé au cours de cette opération, selon les informations disponibles.

Les premières constatations indiquent que le soja devait être acheminé vers le Niger par voie fluviale. Le texte rapporté par Le Matinal ne précise pas l’identité des personnes ayant abandonné la barque ni le propriétaire de la marchandise.

La barque gardée à la base marine

À l’issue de la saisie, les 40 sacs de soja doivent être mis à la disposition des services de la Douane de Malanville pour les suites appropriées. La barque a été gardée à la base marine de Malanville.

L’opération s’est déroulée dans les environs de Kotchi, village situé dans l’arrondissement de Malanville. Les informations disponibles ne permettent pas, à ce stade, de préciser les suites judiciaires qui pourraient être données à cette affaire.