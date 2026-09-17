Bénin : après Kigali, Romuald Wadagni attendu à Brazzaville

Le président Romuald Wadagni est attendu à Brazzaville ce jeudi 17 septembre 2026 pour une rencontre avec son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso, selon les informations rapportées par BIP Radio. Ce déplacement doit intervenir au lendemain de sa visite officielle à Kigali, au Rwanda, où il s’est entretenu avec Paul Kagame.

Le chef de l’État béninois doit ainsi poursuivre sa séquence diplomatique en Afrique centrale. BIP Radio rapporte que son arrivée dans la capitale congolaise est prévue dans l’après-midi.

Une rencontre annoncée avec Denis Sassou N’Guesso

Les échanges entre Wadagni et Sassou N’Guesso devraient porter sur les relations entre le Bénin et la République du Congo ainsi que sur des sujets d’intérêt commun. À ce stade, le contenu détaillé de l’agenda présidentiel à Brazzaville n’a pas été rendu public.

Cette visite annoncée intervient alors que Denis Sassou N’Guesso vient d’être reconduit à la tête de la République du Congo. Il a remporté l’élection présidentielle du 15 mars 2026 avec 94,82 % des suffrages exprimés, selon les résultats officiels rapportés par l’Agence France-Presse. Son nouveau mandat intervient dans un pays où le chef de l’État dirige le pays depuis 1979, avec une interruption entre 1992 et 1997.

Pour Romuald Wadagni, le déplacement à Brazzaville constituerait une nouvelle étape de ses premiers déplacements diplomatiques depuis son accession à la présidence béninoise en mai 2026.

Une séquence diplomatique après Kigali

Avant cette étape congolaise, le président béninois était à Kigali depuis mercredi 16 septembre. Il y effectue une visite officielle de deux jours à l’invitation de Paul Kagame. Les deux dirigeants se sont rencontrés à Urugwiro Village, siège de la présidence rwandaise, pour des échanges consacrés aux relations entre les deux pays.

Cette visite au Rwanda est la première de Wadagni depuis son entrée en fonction. Les relations entre Cotonou et Kigali reposent déjà sur plusieurs accords conclus lors de la visite de Paul Kagame au Bénin en avril 2023. Ces textes couvrent plusieurs secteurs, dont l’agriculture, le numérique, le tourisme, la gouvernance locale et la coopération militaire.

La séquence rwandaise devait se poursuivre jusqu’à ce jeudi 17 septembre. L’annonce d’un déplacement à Brazzaville le même jour marque donc une accélération de l’agenda international du président béninois.

Le Bénin multiplie les contacts avec ses partenaires africains

Depuis son investiture le 24 mai 2026, Wadagni a engagé plusieurs rencontres avec des dirigeants africains. Le déplacement annoncé au Congo-Brazzaville intervient dans une période où le nouveau chef de l’État poursuit la prise de contact avec différents partenaires du continent.

La rencontre avec Sassou N’Guesso permettra aux deux présidents d’aborder directement les relations entre Cotonou et Brazzaville. Les éventuelles décisions, annonces ou accords issus de cet entretien restent à préciser à l’issue de la rencontre.