Guerre en Ukraine: Erdoğan appelle Poutine pour son anniversaire et fais une proposition

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine ce mercredi 7 octobre 2026. Les deux dirigeants ont notamment évoqué les relations entre la Turquie et la Russie, la sécurité de la navigation en mer Noire ainsi que la possibilité de renouer des contacts directs entre Moscou et Kiev.

Recep Tayyip Erdoğan a appelé Vladimir Poutine ce mercredi, à l’occasion de l’anniversaire du président russe. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales entre la Turquie et la Russie, mais également plusieurs questions régionales et internationales.

Surtout, le président turc a évoqué la situation en mer Noire. Il a insisté sur l’importance des efforts destinés à garantir la sécurité de la navigation dans cette zone stratégique, particulièrement exposée depuis le début de la guerre en Ukraine. Ankara suit en effet de près l’évolution de la situation maritime, alors que la mer Noire constitue un espace essentiel pour les échanges commerciaux et les mouvements liés au conflit.

Cependant, l’élément le plus notable de l’entretien concerne la proposition formulée par Erdoğan au sujet de la guerre. Le président turc a indiqué que la Turquie était prête à contribuer aux efforts visant à établir des contacts directs entre la Russie et l’Ukraine. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, de l’annonce d’une nouvelle négociation, mais de la volonté affichée par Ankara de contribuer à la mise en place d’un dialogue direct entre les deux parties.

Pour rappel, en juillet 2026, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait encore affirmé qu’Ankara poursuivait ses efforts diplomatiques et restait prête à accueillir de nouvelles discussions entre les deux pays. La proposition faite aujourd’hui par Erdoğan à Poutine intervient donc dans la continuité de ces contacts.

La sécurité en mer Noire était aussi au menu des discussions. Erdoğan a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de la navigation dans cette zone, alors qu’Ankara cherche parallèlement à favoriser de nouveaux échanges directs entre la Russie et l’Ukraine.

Enfin, Erdoğan a souhaité un joyeux anniversaire à Vladimir Poutine et l’a félicité pour le succès de son parti lors des élections à la Douma d’État. L’échange aura donc porté à la fois sur les relations russo-turques, les enjeux de sécurité régionale et la recherche de nouveaux canaux de dialogue autour de la guerre en Ukraine.