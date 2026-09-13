Bénin : Armand Natta veut plus de rigueur pour améliorer les résultats scolaires 2026

Le ministre des Enseignements maternel et primaire du Bénin, Armand Natta, a appelé à un renforcement de la rigueur pédagogique dans les écoles, à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027 fixée au lundi 14 septembre. Cette prise de position intervient plusieurs semaines après la publication des résultats des examens de fin d’année 2025-2026, marqués par un recul au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au Baccalauréat.

Des résultats contrastés selon les niveaux

Le Certificat d’études primaires (CEP) a enregistré un taux de réussite de 90,17 % cette année, en progression par rapport à la session précédente. Le BEPC affiche en revanche 64,14 % d’admis, soit une baisse de plus de 13 points, tandis que le Baccalauréat s’établit à 66,78 % de réussite, également en recul. Le CEP demeure le plus ancien examen certificatif du pays, ce qui donne un poids particulier à sa progression continue face au décrochage observé dans le secondaire.

C’est précisément cet écart qui justifie l’appel du ministre à davantage de discipline dans l’enseignement. « Cet écart nous interpelle et nous invite collectivement à tous les niveaux du système éducatif à resserrer l’encadrement pédagogique dans le premier cycle du secondaire », a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité de ne pas relâcher les efforts qui portent leurs fruits au primaire.

La rigueur, axe central du message ministériel

Armand Natta a directement interpellé les enseignants sur leur responsabilité dans ce redressement attendu. Il leur a demandé de faire preuve de « redoublement d’effort » et de rigueur pédagogique, estimant que les résultats de cette année rappellent qu’aucun acquis n’est définitif dans le système éducatif. Cette exigence de rigueur s’adresse aussi aux élèves, invités à l’assiduité et à la persévérance dès les premiers jours de classe, ainsi qu’aux parents, appelés à mieux encadrer le travail scolaire à la maison.

Des moyens matériels annoncés en parallèle

Pour appuyer cet effort de discipline pédagogique, le gouvernement souligne plusieurs investissements récents. Seize véhicules pick-up ont été remis aux circonscriptions scolaires dans le cadre du programme ZISA Éduque, soutenu par le Partenariat mondial pour l’éducation et l’Unicef, avec d’autres acquisitions prévues pour couvrir l’ensemble du territoire. L’extension des cantines scolaires vers une couverture nationale se poursuit également, portée par l’Agence nationale de l’alimentation et de la nutrition.

Le ministère affirme par ailleurs maintenir ses efforts pour réduire les disparités régionales et l’écart entre filles et garçons dans l’accès à l’école, tout en poursuivant les échanges avec les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux du secteur éducatif. La prochaine session d’examens, prévue en juin 2027, permettra de mesurer si cet appel à plus de rigueur s’est traduit par une amélioration des résultats du secondaire.