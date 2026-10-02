Russie-OTAN : Poutine avertit que « toutes les armes » pourraient être utilisées pour défendre Kaliningrad

Vladimir Poutine assure que la Russie ne cherche pas à attaquer l’Europe. Mais en cas d’attaque directe contre le territoire russe, notamment Kaliningrad, il affirme que Moscou pourrait recourir à « toutes les armes » dont elle dispose.

Jeudi, lors du forum du Club de Valdai consacré aux questions de politique étrangère, Vladimir Poutine a réaffirmé que Moscou ne préparait pas d’attaque contre les pays européens. Cependant, le président russe a clairement indiqué que cette position ne signifiait pas que la Russie resterait sans réponse en cas d’agression.

Interrogé sur le risque d’un affrontement entre la Russie et l’OTAN, Vladimir Poutine a rejeté l’idée d’une simple stratégie d’intimidation. « Ce n’est pas de l’intimidation, c’est une réponse à une tentative de nous intimider », a-t-il déclaré, en accusant les pays occidentaux d’alimenter les tensions autour de la Russie.

«S’il s’agit d’une attaque directe contre la Fédération de Russie — dans ce cas, nous pensons à Kaliningrad, ou peut-être à d’autres territoires —, bien sûr, la question de l’utilisation par la Fédération de Russie de toutes les armes dont dispose notre pays se posera inévitablement et immédiatement», a affirmé le Président russe Vladimir Poutine.

Kaliningrad au cœur de l’avertissement russe

Les propos de Vladimir Poutine interviennent après une mise en garde de Moscou concernant Kaliningrad. Cette région russe est séparée du reste du pays et se situe entre la Pologne et la Lituanie, deux membres de l’OTAN. Sa position géographique explique en partie pourquoi elle occupe une place particulière dans les tensions entre Moscou et l’Alliance.

C’est précisément cette situation qui alimente les préoccupations de Moscou. Vladimir Poutine a estimé que l’avertissement russe adressé précédemment à l’Alliance était formulé de manière claire.

Le président russe n’a toutefois pas précisé quelles armes seraient concernées. Il a affirmé que la Russie dispose de capacités que, selon lui, « personne d’autre ne possède » et que le choix des armes utilisées dépendrait de la nature de l’attaque.