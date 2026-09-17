Bénin : Aurélie Adam Soulé Zoumarou échange avec la HAAC sur les médias

Les orientations du secteur des médias ont été examinées jeudi 17 septembre 2026 à Cotonou lors d’une rencontre entre la ministre de la Communication et des Médias, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et les conseillers de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Cette réunion intervient après plusieurs semaines de consultations menées auprès des professionnels du secteur.

La ministre a présenté à l’institution de régulation les principaux enseignements tirés de ces échanges et sollicité ses orientations pour la suite des actions publiques. La qualité de l’information, les contenus produits au Bénin et l’évolution du paysage médiatique figurent parmi les sujets retenus.

Plusieurs acteurs consultés depuis juillet

La démarche gouvernementale avait commencé le 3 juillet avec des rencontres entre Aurélie Adam Soulé Zoumarou et plusieurs organisations professionnelles. Le Conseil national du patronat de l’audiovisuel (CNPA), l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) et l’Observatoire de déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) avaient alors été reçus par la ministre.

Selon le compte rendu publié par le gouvernement, ces consultations devaient permettre de recueillir les difficultés rencontrées par les professionnels et leurs propositions sur l’évolution du secteur. Les discussions devaient ensuite être élargies à d’autres composantes de l’écosystème médiatique.

À l’issue de cette phase, les échanges ont concerné plusieurs catégories d’acteurs, parmi lesquelles les radios, les télévisions, les agences de communication, les producteurs et les créateurs de contenus. « Nous avons voulu une consultation vraiment large », a expliqué la ministre, selon le compte rendu de La Nation.