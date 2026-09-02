Bénin : Ce qu’il faut retenir du Conseil des ministres de ce 2 septembre

Le Bénin prépare de nouvelles étapes dans ses relations financières et économiques africaines après les décisions prises par le Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026. Le gouvernement a décidé de transmettre à l’Assemblée nationale deux accords soumis à ratification et annoncé plusieurs mesures dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de l’éducation et de l’énergie.

Le premier dossier concerne l’adhésion du Bénin au Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA), une structure d’investissement de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank). Le Conseil des ministres a retenu la transmission du dossier à l’Assemblée nationale afin d’obtenir l’autorisation de ratification.

Cette démarche intervient après la signature de l’accord d’établissement par le Bénin en mai 2024. À cette date, Afreximbank indiquait que 17 pays africains participaient à l’accord. Le rapport annuel 2024 du FEDA précise que le nombre d’États membres était passé à 20 à la fin de cette année. Le fonds est destiné à fournir des financements de long terme et à soutenir l’industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.

Le second accord soumis au Parlement porte sur l’établissement de la Banque de Développement Shelter Afrique. La démarche intervient après la transformation de Shelter Afrique en institution financière de développement. Cette évolution avait été approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en Algérie en octobre 2023.

Trois textes modifiés dans le secteur économique

Le gouvernement a aussi approuvé des modifications concernant plusieurs mécanismes d’encadrement de l’investissement. Elles portent sur le Comité d’agrément des zones économiques spéciales, le Comité interministériel de promotion des investissements et la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé.

Ces changements concernent respectivement les décrets de 2023, 2021 et 2018 qui fixent les attributions, la composition et le fonctionnement de ces structures.

Dans le domaine social, le Conseil des ministres a annoncé des mesures en faveur de l’inclusion des personnes handicapées ainsi que la construction de 35 Centres intégrés économiques, sociaux et numériques dans 26 communes. Le document officiel ne précise pas, à ce stade, la localisation des communes concernées ni le calendrier détaillé des travaux.

Éducation, agriculture et électrification rurale

Pour la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, des mesures sociales sont prévues pour les trois ordres d’enseignement. Le gouvernement a aussi annoncé la mise en œuvre de la phase pilote d’un Programme consacré à la productivité agricole et à la protection sociale des agriculteurs.

Dans le secteur énergétique, le Conseil des ministres a retenu la signature de conventions de concession destinées à permettre l’électrification hors réseau de 12 localités rurales. Le document de la Présidence ne fournit pas de précision supplémentaire sur les localités, les opérateurs concernés ou les échéances de mise en œuvre.

Le Conseil a enfin annoncé des nominations dans plusieurs départements ministériels, dont la Justice, l’Économie et les Finances, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur, la Famille, la Transformation digitale, l’Énergie et le Cadre de vie.