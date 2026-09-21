Bénin : Un cambrioleur récidiviste arrêté avec un important butin à Atchoukpa

Un présumé cambrioleur récidiviste a été interpellé samedi 19 septembre 2026 à Atchoukpa, dans la commune d’Avrankou. La perquisition de son domicile a permis aux policiers de découvrir une importante quantité de biens soupçonnés de provenir de cambriolages.

L’arrestation est intervenue dans le quartier Gbako, après une enquête menée par le commissariat de l’arrondissement d’Atchoukpa. Le suspect était déjà connu des services de police et aurait effectué deux passages en prison pour des faits similaires, selon les informations communiquées sur l’opération.

Une arrestation après une surveillance

Les investigations avaient été engagées après une recrudescence des cambriolages signalés dans la zone. Les policiers auraient progressivement orienté leurs recherches vers cet homme, déjà recherché pour des faits de cambriolage.

Une surveillance discrète aurait ensuite permis de localiser le suspect à Gbako. Le dispositif mis en place autour de son domicile a abouti à son interpellation dans la soirée du samedi 19 septembre.

Selon les éléments rapportés, il revenait d’un nouveau cambriolage lorsqu’il a été arrêté. Les objets qu’il transportait au moment de son interpellation ont été récupérés par les enquêteurs. Le suspect a ensuite été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure.

Des dizaines d’objets retrouvés au domicile

La perquisition réalisée dans son habitation a permis aux policiers de retrouver plusieurs catégories de biens. Les enquêteurs ont découvert 14 clés mécaniques, quatre pinces, deux tournevis et une scie, des outils susceptibles d’être utilisés pour forcer ou ouvrir des installations.

Le matériel retrouvé comprend aussi deux ordinateurs portatifs, trois téléviseurs, 13 téléphones Android et 12 téléphones à touches. Des équipements de sonorisation figurent également parmi les objets saisis.

Les policiers ont aussi retrouvé des carreaux, des équipements sanitaires, dix lampes projecteurs avec leurs panneaux solaires ainsi que des rouleaux de gazon synthétique. Des cartons de liqueurs, des chaussures neuves et des glacières neuves complètent la liste des biens découverts.

La présence de plusieurs types d’objets dans le logement pourrait permettre aux enquêteurs de rapprocher le suspect de différents cambriolages commis dans le secteur. Ces liens devront toutefois être établis dans le cadre de la procédure.

Sept victimes reconnaissent leurs biens

Après l’interpellation, sept personnes se sont rendues au commissariat d’Atchoukpa pour identifier les objets retrouvés. Elles auraient reconnu des biens déclarés volés lors de précédents cambriolages.

Cette identification constitue un élément supplémentaire dans les investigations en cours. Elle pourrait permettre aux enquêteurs de préciser l’origine d’une partie du matériel retrouvé et d’établir les circonstances des différents vols signalés dans la zone.

Atchoukpa est un arrondissement de la commune d’Avrankou, dans le département de l’Ouémé. Le secteur avait déjà été le théâtre d’interpellations liées à des faits de cybercriminalité, dont 14 personnes arrêtées en 2022 avant la présentation de leur dossier à la CRIET