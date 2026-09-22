Bénin : choix de filières, dernier jour pour les non boursiers ce 22 septembre à 23h59

Les bacheliers classiques non boursiers de la session 2026 ont jusqu’à ce mardi 22 septembre 2026 à 23 h 59 pour enregistrer leurs choix de filières sur la plateforme Apresmonbac. Cette échéance concerne exclusivement les titulaires du baccalauréat classique obtenu en 2026, dans le cadre de leur sélection et de leur classement pour les universités publiques du Bénin, selon le communiqué du ministère chargé de l’Enseignement supérieur.

La période ouverte aux candidats à titre payant arrive donc à son terme ce mardi. Ceux qui n’ont pas encore renseigné leurs choix disposent des dernières heures de la journée pour effectuer cette démarche en ligne.

Une échéance fixée au 22 septembre

Pour les titulaires du baccalauréat classique, le ministère a prévu deux phases distinctes. La première, destinée aux candidats à titre boursier, s’est déroulée du vendredi 14 août à 00 h au lundi 24 août 2026 à 23 h 59. La seconde concerne les candidats à titre payant, également désignés comme non-boursiers. Elle a débuté le vendredi 11 septembre 2026 à 00 h et prend fin ce mardi 22 septembre à 23 h 59.

Le communiqué précise que ces deux premières phases sont réservées aux bacheliers de l’édition 2026 titulaires d’un baccalauréat classique. Les candidats concernés doivent donc tenir compte de cette condition pour leurs démarches.

Les choix se font sur Apresmonbac

Le recueil des choix de filières est effectué sur la plateforme dédiée accessible à l’adresse apresmonbac.bj. Le dispositif doit permettre de recueillir les préférences des nouveaux bacheliers avant leur sélection et leur classement dans les universités publiques.

Le ministère invite les candidats à consulter attentivement le guide d’information élaboré dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation organisée du 3 au 7 août 2026. Ce document doit les aider à effectuer des choix de filières correspondant à leur projet académique.

L’échéance de ce mardi ne concerne toutefois pas les titulaires du baccalauréat technique. Pour les détenteurs des diplômes DEAT et DT, session 2026, le calendrier prévoit une période spécifique. Le recueil de leurs choix de filières débutera le mercredi 30 septembre 2026 à 00 h et s’achèvera le mardi 6 octobre 2026 à 23 h 59. Les bacheliers classiques non boursiers sont donc appelés à finaliser leur démarche avant la fermeture de la plateforme ce mardi à 23 h 59.