Bénin : des coupures d'électricité annoncées à Cotonou et neuf autres localités le 15 septembre

Dix villes du Bénin resteront privées d’électricité pendant cinq heures le mardi 15 septembre 2026. La coupure s’étendra de 10h à 15h, le temps que des équipes techniques interviennent sur le réseau de distribution.

Les localités concernées par la coupure

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) a dressé la liste des zones touchées par cette opération. Il s’agit de Dogbo, Djougou, Dassa, Lokossa, Abomey-Calavi, Natitingou, Ouidah, Cotonou-Ouest, Parakou et Porto-Novo. Cette interruption programmée découle de travaux d’entretien jugés nécessaires par l’entreprise pour fiabiliser la fourniture d’énergie électrique dans ces zones.

Un réseau à considérer comme actif malgré la coupure

La SBEE a émis une consigne de sécurité stricte à l’attention des populations concernées. Selon l’entreprise, le réseau électrique doit être traité comme sous tension pendant toute la durée du chantier, même dans les zones où le courant sera coupé. Cette précaution vise à écarter tout risque d’électrocution lié à une remise sous tension partielle ou à des lignes restées actives sur certains tronçons.

Les habitants sont donc appelés à la vigilance, en particulier ceux qui vivent à proximité de poteaux, de câbles ou de transformateurs. L’entreprise a présenté des excuses aux usagers pour la gêne que provoqueront ces interruptions de service, tout en justifiant leur nécessité par la volonté d’améliorer la qualité de la desserte électrique sur le long terme.