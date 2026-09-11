Bénin : des sacs de ciment retirés de la vente après des contrôles de l’ANM

Quatre points de vente de ciment ont été épinglés pour des écarts de poids lors d’une opération de contrôle menée à Porto-Novo et Pobè dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Les produits concernés ont été retirés de la vente dans l’attente des suites de la procédure engagée par l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (ANM).

Les contrôleurs vérifient si la quantité réelle de ciment contenue dans les sacs correspond au poids annoncé sur les emballages. L’opération, conduite depuis le début de la semaine du 7 septembre 2026, intervient dans le cadre des contrôles inopinés effectués par l’agence auprès des opérateurs économiques.

Des pesées effectuées directement dans les points de vente

Les agents de l’ANM se sont rendus dans plusieurs établissements commerciaux de Porto-Novo et de Pobè pour procéder aux vérifications. Les sacs de ciment ont été pesés afin de comparer leur contenu effectif avec les indications portées sur les emballages.

À l’issue des premières descentes, quatre points de vente ont été retenus pour des non-conformités liées au poids des produits commercialisés. Les responsables des établissements concernés ont été convoqués par les services compétents de l’agence pour la suite de la procédure.

Les sacs considérés comme non conformes ont été retirés provisoirement des circuits de vente. Cette mesure permet aux services de contrôle de poursuivre les vérifications avant de déterminer les éventuelles suites administratives ou autres prévues par les textes.

L’ANM n’a pas précisé dans les informations disponibles le poids indiqué sur les sacs concernés ni l’écart relevé lors des pesées. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de déterminer l’ampleur exacte des différences constatées.

Un contrôle encadré par la réglementation

La vérification du contenu net des produits préemballés relève des missions de l’ANM. Le décret n°2007-292 du 16 juin 2007 encadre au Bénin le contrôle du contenu net de ces produits. L’agence rappelle régulièrement que ses équipes sont habilitées à vérifier la concordance entre les quantités annoncées et les quantités effectivement commercialisées.

Ces contrôles concernent plusieurs produits de consommation. En avril 2025, des opérations conduites dans des commerces du marché Gbogbanou, à Cotonou, avaient déjà permis de relever des cas de produits dont les quantités étaient inférieures à celles annoncées sur les emballages. L’ANM avait alors rappelé que la tromperie du consommateur pouvait entraîner des sanctions prévues par la législation béninoise.

D’autres contrôles annoncés

L’opération conduite dans l’Ouémé et le Plateau ne constitue pas une intervention isolée. L’ANM mène régulièrement des campagnes de vérification dans les marchés et points de vente à travers le pays.

En août 2026, l’agence avait ainsi indiqué que seulement deux boutiques avaient été épinglées après l’inspection d’une trentaine de points de vente à Porto-Novo, Pobè et Kétou pour des contrôles portant sur le poids de sacs de riz, de sel et de sucre.

Les opérations actuelles doivent se poursuivre dans d’autres commerces. Les responsables des quatre points de vente concernés à Porto-Novo et Pobè devront répondre aux convocations de l’ANM, tandis que les produits retirés resteront soumis aux suites prévues par la réglementation.