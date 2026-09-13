Bénin : « Discerner avec Saint François de Sales », le nouveau livre du père Aguénounon

L’abbé Arnaud Éric Aguénounon a présenté son nouvel ouvrage Discerner avec Saint François de Sales, samedi 12 septembre 2026 à l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP), à Cotonou. La cérémonie marquait également le 15e anniversaire de son ordination presbytérale.

Le livre compte 126 pages et porte sur le discernement, la formation sacerdotale et les choix qui jalonnent un parcours humain et spirituel. Le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, en était le parrain.

Un ouvrage nourri par un parcours sacerdotal

La présentation du livre a permis à l’auteur de revenir sur les étapes de son parcours. Selon son témoignage, sa vocation serait apparue dès l’enfance, lorsqu’il regardait à la télévision Mgr Isidore de Souza. Sa formation s’est déroulée successivement au Séminaire propédeutique St Joseph d’Akpro-Missérété et au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah. L’abbé Aguénounon a également exercé des fonctions de formation auprès de séminaristes. Il a travaillé au séminaire propédeutique Saint-Joseph entre 2014 et 2018, puis au grand séminaire de philosophie Saint-Paul de Djimè après ses études à Dijon. Depuis juillet 2022, il exerce à l’IAJP, à Chant d’Oiseau, selon les informations communiquées lors du lancement.

Pour l’auteur, son livre dépasse le récit personnel. « Ce livre exprime mes convictions intimes et ma vision de l’homme appelé à servir Dieu et la société », a-t-il expliqué lors de la cérémonie.

Le discernement appliqué à la formation des prêtres

Présenté par l’abbé Jean Oussou Kicho, l’ouvrage s’appuie sur la pensée de saint François de Sales pour examiner plusieurs aspects de la formation sacerdotale. La connaissance de soi, l’accompagnement spirituel, la prière, la vie sacramentelle et l’écoute intérieure figurent parmi les thèmes développés.

Le livre aborde aussi des questions liées à l’affectivité, aux relations humaines, à l’exercice de l’autorité et à l’équilibre entre vie pastorale et vie spirituelle. Le choix de saint François de Sales donne également à l’ouvrage une référence historique précise. Né en 1567 et mort en 1622, le religieux français est reconnu comme évêque et docteur de l’Église. Le Vatican a consacré, en décembre 2022, une lettre apostolique au quatrième centenaire de sa mort. Il est aussi considéré comme le patron de la presse catholique.

Le juge et le prêtre face à la décision

Le parrain de la cérémonie a établi un rapprochement entre le discernement présenté dans l’ouvrage et la fonction judiciaire. Pour Victor Dassi Adossou, le juge doit d’abord comprendre avant de trancher. Il a également appelé à faire de la formation des consciences un enjeu central.

L’abbé Expédit Allossou, post-facier du livre, a pour sa part relié son contenu à l’expérience d’accompagnement vécue auprès de l’auteur durant sa formation. Il a décrit une démarche fondée sur l’écoute, la patience et l’aide à la prise de décision.

À travers ces différents regards, Discerner avec Saint François de Sales propose ainsi une réflexion qui ne se limite pas à la préparation au sacerdoce. Son contenu aborde aussi le choix, l’accompagnement et la responsabilité, des questions qui concernent la vie personnelle, familiale et sociale.