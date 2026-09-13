Bénin : « ELLES PARLENT » récompense l’excellence et l’éloquence des jeunes filles

La troisième édition du concours national féminin d’art oratoire « ELLES PARLENT » a livré son palmarès samedi 12 septembre 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Neuf jeunes filles ont été distinguées à l’issue de la grande finale qui a réuni les championnes issues des douze départements du Bénin.

Organisée par le Réseau Wanignon Initiative Citoyenne (RWIC), la compétition était répartie en trois catégories correspondant aux principaux examens scolaires : Poussins pour les lauréates du CEP, Minimes pour celles du BEPC et Juniors pour les candidates titulaires du BAC. La finale s’est tenue dans la salle rouge du Palais des Congrès, après les phases départementales organisées le 29 août dernier.

Neuf lauréates au terme de la finale

Dans la catégorie Poussins, AMOUSSOUKPEVI Nalédi a remporté la première place. Elle est suivie de DANSOU Marie-Gracia, deuxième, et DANDJI Emmanuella, troisième. Chez les Minimes, EHOUMI Ornella s’est classée première devant AGONHESSOU Léanne, deuxième, et YEGBE Princesse, troisième. La catégorie Juniors a consacré AMOUSSOU Leslie à la première place. AGBOSSAGA Merveille termine deuxième et ZOUMENOU Céline troisième.

Ces candidates figuraient parmi les championnes départementales sélectionnées pour cette étape nationale. On retient que, leur parcours comprenait des séances de préparation, de répétition et de coaching consacrées à la prise de parole et à la gestion du trac. Les prestations étaient évaluées par un jury suivant une grille harmonisée.

Les neuf lauréates ont reçu les distinctions prévues par l’organisation. Les trois premières de chaque catégorie ont obtenu, un trophée accompagné d’une enveloppe financière, ainsi que d’autres formes de dotations telles que des attestations, bourses ou lots.

Jock Adanmado appelle les candidates à prendre leur place

À la fin de la cérémonie, le président du RWIC, Jock Adanmado, est revenu sur la portée du concours. Il a rappelé que les participantes n’avaient pas été retenues sur une simple inscription, mais après leurs performances scolaires et les sélections organisées dans les départements. Pour le responsable du réseau, l’exercice permet de compléter l’excellence académique par la capacité à s’exprimer devant un public. « À l’excellence des résultats, elles ajoutent aujourd’hui le courage de la parole », a-t-il déclaré.

Son discours a également porté sur la place des jeunes filles dans la société et sur la nécessité de maintenir l’accompagnement après la compétition. Le RWIC envisage ainsi le développement de clubs d’art oratoire dans les établissements et les collectivités, ainsi que la mise en place de mécanismes de mentorat pour les participantes des différentes éditions.

Une initiative lancée en 2024

« ELLES PARLENT » est organisé depuis 2024 par le RWIC, à l’occasion de la Journée internationale de la fille. Le concours cible les meilleures lauréates du CEP, du BEPC et du BAC et associe excellence scolaire, expression orale, confiance en soi et leadership.

Pour cette troisième édition, les douze départements du pays étaient représentés. Le dispositif repose sur deux étapes : une sélection départementale, puis une finale nationale à Cotonou. Le réseau présente cette initiative comme un moyen de renforcer la prise de parole des jeunes filles et de favoriser leur engagement citoyen.