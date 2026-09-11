Bénin : Glo-Djigbé change de chef après la décision de la Cour suprême

La Cour suprême a annulé, le 10 septembre 2026, les décisions ayant conduit à l’installation de Bernard Gbénou comme chef de l’arrondissement de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi. La haute juridiction ordonne l’installation de Gilbert Sètondji Boco à ce poste dans un délai de quinze jours.

La décision met fin à plusieurs mois de contentieux autour de la direction de cet arrondissement. Elle intervient après un recours introduit par Sètondji Boco contre les conditions dans lesquelles Bernard Gbénou avait été désigné puis installé.

L’installation de Bernard Gbénou annulée

La décision de la Cour suprême annule les actes portant nomination et installation de Bernard Gbénou à la tête de Glo-Djigbé. Il devra donc quitter ses fonctions et restituer les moyens de service qui lui avaient été attribués, selon les informations publiées à la suite du verdict.

La juridiction donne en conséquence quinze jours aux autorités concernées pour procéder à l’installation de Sètondji Boco. Celui-ci retrouvera ainsi le poste qu’il occupait avant sa suspension en mars 2025.

Bernard Gbénou avait été désigné chef d’arrondissement le 13 mai 2026 par le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia. Il avait ensuite pris officiellement ses fonctions en remplacement de Jeanne Assoclé. La désignation était intervenue après plusieurs mois durant lesquels Glo-Djigbé était resté sans responsable titulaire.

Un contentieux qui remonte à 2025

L’origine du dossier remonte à la suspension de Sètondji Boco en mars 2025. Alors chef d’arrondissement, il avait été sanctionné par l’exécutif communal d’Abomey-Calavi pour des faits présentés comme un manquement à l’obligation de réserve. Une conseillère municipale, Jeanne Assoclé, avait ensuite été installée à titre intérimaire.

Après les élections communales du 11 janvier 2026, la question du titulaire du poste s’est de nouveau posée. Bernard Gbénou, membre du Bloc républicain, avait finalement été désigné par le préfet en mai 2026.

Le contentieux opposait ainsi deux séquences administratives et politiques successives autour du même poste. La décision rendue le 10 septembre vient désormais fixer la situation sur le plan judiciaire.

Une nouvelle installation attendue à Glo-Djigbé

L’injonction de la Cour suprême prévoit une installation de Sètondji Boco dans les quinze jours. Les autorités communales et préfectorales devront donc prendre les dispositions nécessaires pour exécuter cette décision.

Le changement intervient dans un arrondissement qui occupe une place stratégique dans la commune d’Abomey-Calavi. Glo-Djigbé accueille une partie de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), l’un des principaux pôles industriels du pays. L’arrondissement connaît aussi une forte pression liée à l’urbanisation et au développement des infrastructures.

La décision judiciaire ne règle pas seulement la question de la personne appelée à diriger l’arrondissement. Elle impose également aux autorités locales de tirer les conséquences administratives de l’annulation des actes ayant permis l’installation de Bernard Gbénou.