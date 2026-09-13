Bénin : les victimes du terrorisme chutent de 78 % en un an selon une étude

Le nombre de personnes tuées par des groupes terroristes au Bénin est passé de 277 à 81 en l’espace de douze mois, soit une baisse de 78 %. Ce recul figure dans un rapport du Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA), publié le 8 septembre 2026, qui recense l’évolution de la violence extrémiste sur le continent.

Depuis 2021, l’armée béninoise a considérablement grossi ses rangs tandis que le budget consacré à la défense a presque doublé, atteignant 90 milliards de FCFA en 2024. Des drones, véhicules blindés et avions de reconnaissance ont été acquis auprès des États-Unis, de la Chine et de l’Union européenne, dans le cadre de l’opération Mirador. Sur le plan civil, les autorités ont intégré des volets socio-économiques à leur stratégie, cherchant à limiter l’exploitation des tensions communautaires par les groupes armés. C’est dans ce cadre de mobilisation renforcée qu’intervient le repli des victimes constaté par le CESA.

Une baisse isolée dans un continent en crise

Le bilan continental reste sombre. Selon l’étude, 23 872 personnes ont perdu la vie du fait de groupes terroristes au cours des douze derniers mois, un chiffre en hausse de 77 % par rapport à 2021. La violence demeure concentrée au Sahel, en Somalie et dans le bassin du lac Tchad. Le Bénin fait donc figure d’exception dans cette tendance régionale. Le CESA estime que la baisse enregistrée au Bénin tiendrait en grande partie aux efforts de stabilisation et aux opérations sécuritaires menées par les autorités béninoises.

La menace du JNIM reste présente

L’étude prévient que cette accalmie pourrait être temporaire. Le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) est susceptible de poursuivre ses tentatives d’extension vers le sud, en direction du Bénin mais aussi de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Les zones frontalières avec le Burkina Faso et le Niger restent identifiées comme des points d’entrée privilégiés pour les groupes armés actifs dans la région du Sahel. Le CESA n’a pas précisé la méthodologie exacte utilisée pour établir ces chiffres, ni la période couverte par cette comparaison.