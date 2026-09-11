Bénin : un réseau de receleurs démantelé à Pahou

Le commissariat de l’arrondissement de Pahou a démantelé un réseau de receleurs le 6 septembre 2026. Trois personnes ont été interpellées et une importante quantité de matériel volé a été récupérée. L’affaire a débuté dans la nuit du 6 septembre 2026, lorsqu’un suspect a été conduit au commissariat pour des faits de vol d’ustensiles de cuisine au préjudice d’une directrice d’école domiciliée à Pahou.

Sur la base des informations obtenues lors de son audition, une équipe dirigée par le chef d’unité s’est rendue au quartier Pahou-centre, où les fonctionnaires de police ont procédé à l’interpellation de trois autres comparses.

La fouille des chambres occupées par les suspects a permis de découvrir divers objets. Les agents ont saisi des portes et des grillages métalliques, des marmites, des groupes électrogènes, des motopompes, un vélo ainsi qu’une bouteille de gaz. Selon les premières constatations, l’ensemble de ce matériel constitue le butin cumulé des différents vols perpétrés par les suspects.

Pour se défausser, les trois hommes ont déclaré avoir acheté ces objets auprès de plusieurs individus dont les identités restent difficiles à vérifier. Pour les besoins de l’enquête, les trois suspects ont été placés en garde à vue.