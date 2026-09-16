Bénin : voici les zones qui seront privées d’électricité ce 17 septembre

Cinq zones du Grand-Nokoué et cinq localités du septentrion resteront sans courant plusieurs heures ce jeudi 17 septembre 2026. La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a publié la liste des quartiers concernés par ces coupures programmées, liées à des travaux de maintenance sur le réseau électrique national.

Les coupures de 10h à 15h

Dans la zone du Grand-Nokoué, plusieurs quartiers d’Abomey-Calavi seront touchés, dont Atrokpocodji, Gbodjè, Cocotomey, Djissoukpa, Pahou Colas et PK14. À Lokossa, les secteurs de Sêgbé, Sossigbé, l’Hôtel de Ville et la Maison des Jeunes sont concernés. Cotonou-Ouest sera privé de courant à Sonangnon Tokpa, Gbogbanou et Missèbo Tokpa Hoho, tandis qu’à Ouidah, les quartiers de Pahou, Houndjava, Ahozon et Adovié figurent sur la liste. À Porto-Novo, une dizaine de secteurs sont visés, parmi lesquels Djêgandaho, Dangbéklounon, Houinmin, Agbokou et Kandévié.

Le nord du pays n’est pas épargné sur ce même créneau horaire. À Natitingou, les localités de Boukoumbé et Kouarfa s’ajoutent au chef-lieu. Dassa-Zoumè verra plusieurs quartiers privés d’électricité, dont Ayédjoko, Gobé, Atchakpa et Savè Ville. Bohicon sera concerné à Nature Brique, Ouassa et Camp Militaire de Ouassa. À Kandi, les secteurs de Founougo et Kokey figurent également sur la liste, tout comme plusieurs quartiers de Parakou, dont Nima, Zongo et Wansirou.

Des horaires différents pour trois localités

Trois zones supplémentaires seront impactées sur des plages horaires distinctes. À Pobè, l’interruption durera de 11h à 15h et touchera le Centre-Ville, Adja-Wèrè, Ikpinlê et Itadjêbou. Même créneau à Djougou, où Batoulou, Béléfoungou, Sosso et Kolokondé seront concernés. Cotonou-Est, à Sêkandji, PK10, PK11 et Sêyivê, connaîtra une coupure plus courte, de 11h à 14h.

La SBEE insiste sur un point de sécurité valable indépendamment du calendrier des coupures : l’ensemble du réseau électrique doit toujours être considéré comme sous tension, même en cas d’interruption localisée du courant. L’entreprise présente ses excuses aux abonnés impactés et précise que ses équipes techniques restent mobilisées 24 heures sur 24 pour garantir un rétablissement rapide du service.