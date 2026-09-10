Bénin : Wadagni reçoit la FéNaCEPIB ce jour sur la question du reversement des AME

À quelques jours du coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2026-2027, la question du reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) revient au premier plan. Ce vendredi 11 septembre 2026, le président de la République, Romuald Wadagni, recevra au Palais de la Présidence le bureau national de la Fédération Nationale des Collectifs des Enseignants Pré-insérés du Bénin (FéNaCEPIB). La rencontre sera consacrée à la situation des AME et notamment à la question de leur reversement dans la fonction publique béninoise.

Cette concertation au sommet, initiée sur invitation directe du chef de l’État, témoigne de la volonté du gouvernement d’aborder la nouvelle année académique sous le signe de la sérénité et de la justice sociale. Pour les dizaines de milliers d’enseignants pré-insérés, cette rencontre est perçue comme un rendez-vous important.

À la veille de cette rencontre, la Cellule de communication de la FéNaCEPIB a publié, ce jeudi 10 septembre 2026, un communiqué pour apporter des précisions sur le contexte de l’audience prévue le lendemain. L’organisation syndicale y rappelle notamment les différentes étapes du dialogue engagé autour de la question du reversement des AME.

« Il est important de rappeler à l’ensemble des AME, membres de la FéNaCEPIB, que la rencontre de demain est l’aboutissement d’un long processus démarré depuis 2024 avec le président de la république, alors ministre de l’économie et des finances de notre pays, et ses collaborateurs », souligne le bureau national dans son communiqué.

Ce rappel souligne la continuité du dialogue instauré entre le chef de l’État et le monde éducatif. Bien avant d’accéder à la magistrature suprême, Romuald Wadagni avait déjà suivi de près ce dossier alors qu’il gérait le portefeuille des finances, cherchant à concilier la soutenabilité budgétaire de l’État et la revalorisation légitime des conditions de vie des enseignants.

Le reversement des AME figure depuis plusieurs années parmi les sujets régulièrement évoqués dans le dialogue entre les autorités et les représentants des enseignants. La rencontre prévue ce vendredi 11 septembre devrait permettre d’aborder les modalités liées à leur éventuel reversement dans la fonction publique.

En concrétisant cette promesse à la veille de la rentrée 2026-2027, le pouvoir exécutif entend non seulement sécuriser le parcours professionnel des enseignants, mais aussi garantir aux élèves un encadrement pédagogique de qualité et motivé dès le premier jour des classes. Les yeux de toute la communauté éducative restent désormais rivés vers la présidence dans l’attente des conclusions finales des échanges.