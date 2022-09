Les combats se poursuivent sur le terrain plus de six mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine. Dans les camps impliqués dans le conflit, les dégâts matériels et le nombre de victimes ne se comptent plus à mesure que le temps passe. Depuis quelques heures plusieurs médias internationaux dont Newsweek qui cite des médias ukrainiens ont annoncé qu'un haut gradé russe aurait été capturé par les forces armées ukrainiennes. Des images ont été largement diffusées sur la toile montrant un haut gradé menotté.

Il n'en fallait pas plus pour alimenter les spéculations dans les médias ukrainiens qui naturellement rapporte des dizaines d'informations sur l'offensive russe chaque jour. On peut voir sur les images diffusées, un militaire russe menotté qui détourne le regard lorsque l'objectif est tourné vers lui. Autour de lui, d'autres militaires russes ont été également capturés et menottés selon les images qui circulent sur la toile depuis quelques heures. Les prochaines heures vont certainement confirmé l'identité de celui qui a été capturé.