Bill Gates : « Les extraterrestres sont déjà là », sa mise en garde glaçante sur l'IA

Bill Gates a comparé l’intelligence artificielle à une invasion extraterrestre lors d’un festival de cinéma dans le Colorado, le 5 septembre. Le cofondateur de Microsoft s’exprimait devant un public réuni à Telluride pour un débat consacré aux risques technologiques.

Une comparaison venue du cinéma catastrophe

Le milliardaire a puisé son analogie dans un classique du grand écran : ces récits où deux nations ennemies mettent leur rivalité de côté face à un péril commun venu du ciel. « Il y a ces films où les extraterrestres arrivent et on voit une coopération sans précédent entre la Chine et les États-Unis », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Variety. « Eh bien, croyez-moi, les extraterrestres sont déjà là », a-t-il ajouté.

Pour Gates, les systèmes d’IA avancés agissent déjà selon une logique qui échappe largement à la compréhension humaine, un peu comme le ferait une forme de vie venue d’ailleurs. Il partageait la scène avec Tristan Harris et Aza Raskin, cofondateurs du Center for Humane Technology, dans le cadre d’un panel intitulé « AI AI AI ».

Un appel à la coopération sino-américaine

L’intervention visait à plaider pour un rapprochement entre Washington et Pékin sur les questions de sécurité liées à l’IA. Selon les propos relayés par la presse américaine, les deux puissances partageraient un intérêt commun à éviter les dérives les plus graves de la technologie : cyberattaques automatisées, développement d’armes biologiques ou perte de contrôle humain sur les systèmes.

Gates avait déjà mis en garde, en janvier, contre le risque que l’IA soit détournée à des fins de bioterrorisme, dans des proportions comparables à celles d’une pandémie. Cette nouvelle sortie confirme une inquiétude constante chez l’entrepreneur, qui qualifie désormais l’intelligence artificielle de plus grand défi jamais rencontré par l’humanité.

Une déclaration reprise à l’international

L’intervention du fondateur de Microsoft, prononcée début septembre, a mis plusieurs semaines avant d’être largement relayée hors des États-Unis. Des médias asiatiques, notamment vietnamiens et indonésiens, ont repris la formule le 24 septembre, plus de deux semaines après les faits.

Fondé en 1974 par Bill Pence, Stella Pence, Tom Luddy et James Card, le Telluride Film Festival accueille régulièrement des personnalités du monde technologique et scientifique lors de ses débats publics. Aucune réaction officielle des autorités chinoises ou américaines n’a pour l’instant été rendue publique à la suite de ces déclarations.