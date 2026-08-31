WhatsApp renforce la protection des comptes avec une nouvelle méthode de vérification

Les comptes WhatsApp bénéficient de nouvelles protections annoncées par Meta le 25 août 2026. La plateforme renforce la vérification en deux étapes, améliore l’identification des appels provenant de numéros inconnus et permet désormais d’associer plusieurs clés d’accès à un même compte utilisé sur Android et iOS. Selon Meta, plus d’un milliard de personnes utilisent déjà une passkey pour se reconnecter à leur compte sans saisir de code ou de PIN.

Une vérification en deux étapes renforcée

La vérification en deux étapes reste l’un des principaux remparts contre la prise de contrôle d’un compte. Jusqu’ici, WhatsApp reposait sur un code PIN à six chiffres. Meta indique avoir fait évoluer ce système vers un mot de passe plus long, pouvant combiner des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

Cette protection intervient après la réception du code à usage unique nécessaire pour enregistrer un compte. Elle vise donc à compliquer les tentatives d’accès frauduleux lorsqu’un tiers parvient à récupérer ce premier code. Meta présente cette évolution comme une protection supplémentaire contre le détournement de compte.

Les clés d’accès constituent une autre méthode de vérification. Elles permettent de se reconnecter à WhatsApp avec le mécanisme de déverrouillage de son appareil, comme une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code d’écran. Meta indique que cette méthode permet de vérifier son identité sans utiliser de code ou de PIN.

Les appels inconnus donnent davantage d’informations

WhatsApp ajoute aussi des informations avant de répondre à certains appels provenant de personnes absentes du carnet d’adresses. Sur Android, l’utilisateur peut voir si le numéro provient d’un autre pays et si l’appelant appartient à certains groupes WhatsApp communs.

Cette évolution vise les situations où un appel inattendu peut servir de point de départ à une tentative d’escroquerie. Les informations supplémentaires doivent permettre à l’utilisateur d’évaluer le contexte avant de décrocher. Meta n’indique pas encore une disponibilité équivalente sur iPhone dans son annonce du 25 août.

Cette fonction complète un dispositif déjà installé. Depuis 2023, WhatsApp permet de mettre automatiquement sous silence les appels provenant de numéros inconnus. Ils restent visibles dans l’historique des appels, sans faire sonner le téléphone. L’application propose aussi un contrôle de confidentialité qui accompagne l’utilisateur dans le réglage de plusieurs protections.

WhatsApp multiplie les couches de sécurité

Le chiffrement de bout en bout reste la base de la protection des conversations personnelles et des appels. WhatsApp a aussi développé les messages éphémères, le verrouillage des discussions, le blocage et le signalement des comptes suspects, ainsi que le chiffrement des sauvegardes lorsque cette option est activée.

En janvier 2026, Meta a ajouté les Strict Account Settings, un mode de protection renforcé destiné aux personnes susceptibles d’être ciblées par des attaques informatiques sophistiquées. Il peut bloquer automatiquement les pièces jointes et médias provenant d’expéditeurs inconnus et réduire les possibilités d’appel de personnes non connues.

Ces évolutions montrent que la sécurité de WhatsApp repose désormais sur plusieurs niveaux : protection du contenu, sécurisation de la connexion, filtrage des contacts suspects et outils permettant à l’utilisateur de contrôler davantage son compte. En août 2026, Meta ajoute donc une nouvelle étape à ce dispositif avec une vérification plus robuste et davantage d’informations avant certains appels.