Burkina Faso : Ibrahim Traoré exige plus de scientifiques parmi les bacheliers

Ibrahim Traoré a réclamé une réorientation massive du système scolaire burkinabè vers les filières scientifiques, vendredi 4 septembre 2026, à Ouagadougou. Sur environ 65 000 bacheliers de cette session, seuls 571 ont décroché le BAC C et 38 le BAC E, contre plus de la moitié issus des séries littéraires.

Le chef de l’État s’exprimait à l’occasion de la Journée de l’Excellence Scolaire (JES) 2026, qui a récompensé 187 lauréats parmi les meilleurs élèves et enseignants du pays. La cérémonie était placée sous le thème « Cultiver l’excellence scolaire dans le contexte de la refondation de l’école burkinabè ».

Un déséquilibre jugé intenable

Face à ce déséquilibre entre filières, le président a averti que le pays ne pourrait pas se développer en maintenant cette répartition. « On ne se construira jamais comme cela », a-t-il déclaré, appelant la jeunesse à se tourner vers la production et l’innovation plutôt que vers les filières traditionnelles.

Pour le capitaine, la souveraineté économique du Burkina Faso dépend directement de la capacité du pays à former ses propres compétences techniques. Il a estimé que les Africains doivent apprendre à exploiter leurs propres ressources et à développer leurs capacités de production, plutôt que de dépendre de savoir-faire extérieurs.

Un recrutement d’enseignants pour appuyer la réforme

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé son intention de procéder à une réorientation scolaire dès la prochaine rentrée, avec un recrutement renforcé d’enseignants spécialisés dans les matières scientifiques et techniques. Cette annonce fait suite à un premier engagement pris lors de la précédente édition de la JES, en août 2025, où Traoré avait déjà évoqué la formation de 1 000 enseignants, dont 300 avaient été recrutés à temps pour la rentrée suivante.

Lors de cette précédente édition, le président avait insisté sur la nécessité de rapprocher l’enseignement théorique de la pratique de laboratoire, jugeant inacceptable que des élèves étudient la chimie sans jamais manipuler d’équipement scientifique.

Le parrain de la cérémonie 2026, Lassiné Diawara, président de la Fondation Bank of Africa, a de son côté insisté sur l’importance du caractère et de la discipline dans la réussite scolaire, au-delà des seuls résultats académiques. Le porte-parole des lauréats, Sékou Traoré, a quant à lui salué les efforts du gouvernement en matière d’innovation et d’enseignement technique, avec une mention particulière pour les enseignants exerçant dans les zones à fort défi sécuritaire.

Cette réforme intervient alors que plusieurs pays de la région sahélienne cherchent à réduire leur dépendance technique vis-à-vis de l’étranger dans des secteurs jugés stratégiques, notamment l’agro-industrie et les infrastructures.