Burkina Faso : le missile chinois Sky Dragon 30 fait une première apparition

Un système de défense antiaérienne identifié comme un Sky Dragon 30 a été aperçu lors d’un essai diffusé par les autorités burkinabè. Cette apparition intervient après plusieurs vagues de rééquipement des forces armées du pays.

Le Burkina Faso a montré pour la première fois publiquement un système de missiles sol-air identifié comme le Sky Dragon 30. Une vidéo publiée le 1er septembre 2026 par la présidence burkinabè montre un lanceur mobile effectuer plusieurs tirs, avec un véhicule radar visible à proximité.

L’identification du système n’a toutefois pas été confirmée officiellement par Ouagadougou. Selon l’analyse de Janes, les conteneurs visibles sur le lanceur correspondent à ceux du Sky Dragon 30, un système chinois développé par Norinco. Le ministère burkinabè chargé de la Défense a seulement évoqué l’acquisition de moyens d’artillerie sol-air sans préciser leur modèle.

Une capacité antiaérienne jusque-là non montrée

Les images présentent un radar mobile de surveillance aérienne dont l’antenne est en mouvement, puis des militaires installés dans un poste de contrôle avant le lancement d’un missile. La séquence faisait partie d’un contenu diffusé à l’occasion du quatrième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

Les caractéristiques connues du Sky Dragon 30 permettent de mesurer l’intérêt de cette apparition. Une documentation présentée par Norinco indique une portée maximale de 30 kilomètres et une altitude d’engagement pouvant atteindre 18 kilomètres. Le système serait capable de traiter jusqu’à 12 cibles simultanément et d’employer un autodirecteur infrarouge.

Janes relève aussi une différence entre le lanceur visible au Burkina Faso et celui présenté par l’industriel chinois lors du salon Airshow China en 2022. Cette particularité renforce la prudence nécessaire sur l’identification exacte du matériel.

Le rééquipement militaire avait été annoncé fin 2023

Cette apparition intervient dans le prolongement d’une politique de modernisation accélérée des Forces armées nationales. Le 31 décembre 2023, Ibrahim Traoré avait annoncé un plan stratégique d’équipement destiné à accroître les moyens disponibles pour les opérations militaires. La présidence burkinabè indiquait alors que le programme devait comprendre plusieurs lots de matériel.

Dès le 12 janvier 2024, un premier lot avait été remis au ministère de la Défense à Ouagadougou. Selon la présidence, il comprenait des véhicules, des armes de combat et des munitions. Le ministre de la Défense avait précisé qu’il s’agissait du premier de cinq lots prévus dans le cadre de ce plan.

Les acquisitions se sont poursuivies au cours des mois suivants. Une partie des équipements observés au Burkina Faso provient de fabricants chinois, dont Norinco. Janes rappelle que les forces burkinabè ont déjà reçu plusieurs véhicules blindés et systèmes d’artillerie de cette origine.

L’apparition du Sky Dragon 30 ajoute ainsi une composante antiaérienne aux équipements chinois déjà visibles dans l’arsenal burkinabè. Sa présence est désormais documentée par des images officielles, même si Ouagadougou n’a pas encore confirmé publiquement le modèle exact du système.