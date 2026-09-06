Celtiis Summer Show : à Fidjrossè, du beach soccer aux rythmes de Franglish, une soirée en crescendo

À Fidjrossè, samedi 5 septembre, le dernier grand concert du Celtiis Summer Show a offert une soirée où le sport, la scène béninoise et la prestation de Franglish se sont succédé dans une montée progressive de l’effervescence. Le grand rendez-vous musical s’est achevé, mais le Summer Show se poursuit jusqu’à ce dimanche.

Avant le spectacle, les trophées

À Fidjrossè, samedi soir, la scène n’a pas immédiatement été occupée par les chanteurs. Avant les premières notes et les jeux de lumière, les trophées ont d’abord retenu l’attention. Le tournoi de beach soccer, déjà arrivé à son terme, a trouvé son prolongement dans une cérémonie de remise des prix organisée sur le site du Celtiis Summer Show.

Les équipes lauréates ont ainsi été récompensées. La deuxième place a reçu une enveloppe de 50 000 FCFA, tandis que les vainqueurs sont repartis avec 100 000 FCFA et le trophée. Une séquence qui a permis de faire le lien entre les activités sportives du Summer Show et la grande soirée musicale.

Une fois les récompenses remises, le protocole a progressivement laissé place au spectacle. La scène s’est animée et les premiers artistes ont installé les conditions d’une soirée appelée à prendre une autre dimension.

La scène béninoise donne le ton

Oluwa Kemy, Tyaf et T-Gang Le Technicien ont alors pris le relais. Au fil des prestations, le public s’est rapproché de la scène et les téléphones se sont allumés pour accompagner les artistes. Dans la foule, les slogans et les cris de joie se mêlaient aux refrains. Des T-shirts, des casquettes et des sifflets volaient par moments au-dessus des spectateurs, donnant au rendez-vous des airs de grande fête populaire.

Cette séquence béninoise a surtout préparé le terrain pour le moment le plus attendu de la soirée. Après une première grande soirée marquée, le 29 août, par les prestations de Conex & Don, Manzor, First King, X-Time, GHIX et Vano Baby, le deuxième grand concert devait refermer le volet musical majeur de cette quatrième édition. Et à Fidjrossè, l’attente avait un nom.

Franglish, le point culminant

Lorsque Franglish est finalement monté sur scène, le tempo a changé. Très attendu pour cette dernière grande affiche, l’artiste franco-congolais a livré un show mêlant rap, R&B et sonorités afro, confirmant le choix d’une programmation capable de réunir publics béninois et amateurs de musiques urbaines.

Face à lui, le public n’est pas resté spectateur. Les téléphones ont de nouveau été brandis, les voix se sont élevées et les mouvements de la foule ont accompagné les différents temps de la prestation. Franglish a ainsi porté le dernier grand moment musical de cette édition 2026 du Celtiis Summer Show.

Cette deuxième soirée musicale referme un format volontairement resserré cette année, avec deux grands concerts autour d’un village d’animations installé à Fidjrossè. Le Celtiis Summer Show, lancé le 26 août, avait toutefois prévu de prolonger ses activités jusqu’au dimanche 6 septembre, avec des jeux, des animations et de la musique pour accompagner les dernières heures des grandes vacances.

La grande scène a donc livré sa dernière note, mais le Summer Show n’a pas encore totalement tiré le rideau. Ce dimanche, Fidjrossè a encore accueilli une dernière journée d’activités avant la clôture définitive de cette quatrième édition.